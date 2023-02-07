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大陸 大陸焦點 特派現場

AI大戰開打！百度將推出類ChatGPT聊天機器人　股價飆漲15%

▲▼百度傳出年底前辭退5名員工。（圖／CFP）

▲百度是網路科技巨頭之一。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT火遍全球，大陸最大搜尋引擎百度公司今（7）早表示，即將推出一款類似於ChatGPT的產品，項目名字確定為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。消息發布後，百度港股日內激漲15%，股價創去年2月以來新高。

據《新浪科技》報導，百度今早指出，即將推出類似於ChatGPT的產品，3月完成內部測試，面向公眾開放。目前「文心一言」已經在做上線前的衝刺。 

▲▼百度7日股價。（圖／翻攝自富途牛牛）

▲百度7日股價。（圖／翻攝自富途牛牛）

受此消息影響，百度今早股價大漲，漲幅最高來到15%至162.4港元，創下自去年2月18日以來新高，亦是表現最佳的「藍籌股」。

百度創始人李彥宏曾透露，ChatGPT是AI技術發展到一定地步後產生的新機會，但是要把它變成人人需要的產品，這一步其實才是最難的。

▲聊天機器人ChatGPT將推訂閱制。（圖／取自ChatGPT）

▲聊天機器人ChatGPT將推訂閱制。（圖／取自ChatGPT）

除百度外，多家科技巨頭打響AI大戰。Google 於6日宣佈，將推出名為「Bard」的AI聊天機器人技術，目前將由一群選定的人員試用，計畫數周內向大眾推出。微軟同日證實，將於7日舉行記者會，預計將與ChatGPT相關服務有關。

據悉，ChatGPT成長速度飆升，目前1月份活躍用戶已經達到一億以上，而目前此軟體推出2個月左右，預計將規劃全新訂閱制度，只要月繳20美元，可取得新功能，並且加速回覆速度。

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百度AI聊天機器人ChatGPT文心一言ERNIE Bot

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