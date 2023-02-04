案子怎麼判？　哥倫比亞法官問聊天機器人ChatGPT惹議

▲聊天機器人ChatGPT。（圖／取自ChatGPT）



記者廖婕妤／台北報導



哥倫比亞一名法官在審判一起孩童醫療權案件時，於準備判決期間使用了人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，引發爭議。

根據《法新社》報導，法官巴迪亞（Juan Manuel Padilla）表示，他在處理一名自閉症孩童因為父母收入不豐，是否應該被免除預約看診、治療和交通費用的案件時，使用了這個可依提示字元生成文字的聊天機器人。

報導稱，巴迪亞於1月31日接受當地廣播電臺Blu Radio訪問時說，ChatGPT和其他類似程式在「擬定審案文本草稿的時候」很有說明，但「目標並不在於取代法官」。

巴迪亞最後判定孩童可免除相關費用，並在1月30日的判決書中表示，他向ChatGPT徵詢意見，但沒有說明他對這款聊天機器人的仰賴程度。他同時堅稱，向應用程式詢問問題，並不會使人失去判斷力、思考力。

報導稱，Rosario University教授、人工智慧監管專家古提瑞茲（Juan David Gutierrez）則是對巴迪亞做法表示懷疑的人士之一。他宣稱自己也對ChatGPT提問相同問題，卻得到不同的答案，並在推特發文表示，「法官在判決時意圖使用ChatGPT，這當然是不負責任或不道德的」，更還呼籲應該立刻培養法官們的「數位素養」。

批評人士擔心這款聊天機器人恐會成為學校和大學裡的作弊工具；OpenAI則是警告，ChatGPT有可能犯錯。

不過，巴迪亞說，「我猜有許多同事都會加入我的行列，在人工智慧的說明下，以合乎道德的方式下達判決」。

ChatGPT是由一家位在美國加州的人工智慧廠商OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，運用人工智慧和網路海量資料，回答人類用戶的問題，可寫散文、文章、詩歌甚至電腦程式碼，於去（2022）年11月下旬開放免費試用，立即風靡全球，成長速度飆升，目前1月份活躍用戶已經達到一億以上。