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零下20度大雪「只穿比基尼」！正妹核彈級雙球炸出　粉絲嗨：震到心坎裡

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙跑到北海道。（圖／Yukina優熙授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近來日本受到嚴寒氣溫影響，各地都降下大雪。但網美Yukina優熙完全不受影響，飛到日本後直接換上紅色比基尼，站在零下20度的大雪中，展現前凸後翹的好身材，核彈級雙球整個從比基尼炸出，看起來誠意十足。不少人看到養眼畫面後，紛紛表示「震到我心坎裡了」。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

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▲優熙在北海道雪地穿比基尼。（圖／Yukina優熙授權提供）

優熙近日到日本旅遊，在IG分享影片，看到她原本還穿得厚厚的，在機場等待飛到日本，下秒就轉到日本北海道的雪地裡，外面披著一件藍色外套避寒，但裡面卻只有一套紅色的比基尼，露出魔鬼身材，不僅豐滿的雙峰呼之欲出，還有一雙修長白淨的長腿，讓人眼睛大吃冰淇淋，瞬間熱血沸騰起來。

紅色的比基尼和白色的雪地形成強烈對比，優熙也笑說「聽說越冷的地方就要穿越少抗寒，在-20度的北海道穿比基尼，可惜現場的大雪沒拍出來，但夠有誠意了吧！」

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙經常露出好身材。（圖／Yukina優熙授權提供）

粉絲看到後紛紛留言表示，「太辣了！」「女人沒有冬天的名言…妳太厲害了」、「真的太辣，但不要感冒了啊」、「好猛，感覺就超級冷」、「完勝+200%」、「也太冷了吧，Love U」、「雪地比基尼這個太厲害了」、「滿滿的誠意啊」、「跟AV女優一拼的身材」、「誠意十足，愛爆了，也辛苦了」、「你的美是有侵略性的，女神級別的」、「這身材真的太讚啦」。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。（圖／Yukina優熙授權提供）

優熙平時喜歡在IG分享自己的生活，也不吝於給粉絲福利，經常大方露出好身材。近日她分享吃泡芙的畫面，同樣展現傲人雙峰，讓人眼睛不知道該看哪裡，粉絲全都笑說「沒看到泡芙啊」、「女神看起來更好吃」、「好胸猛好豐滿，美人寶寶真美」、「肚子餓了」、「可以一起吃嗎」、「美女我想要吃你手上拿的唷」。

▼優熙吃泡芙也相當誘人。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

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