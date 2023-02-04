女網紅花6400元「警車接機」一路開道　泰警高層震怒下令徹查

▲網紅花費1452人民幣請警察接機，泰國警方高層下令徹查。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國女網紅「臭蛋你蛋姐」日前帶母親到泰國旅遊，花了1452人民幣（約新台幣6400元）預定了「警車接機」服務，不僅搭乘警車，還有交警一路騎摩托車開道，最後只花了1小時，就抵達了原先路程需3小時的地點。事後，她將過程拍成影片，驚動泰國警界，旅遊警察局長更下令徹查。

1月20日，網紅「臭蛋你蛋姐」帶母親到泰國巴達雅（Pattaya）旅遊，在訂購機場接駁服務時，被詢問要不要加錢升級「警察護送」服務。當時她選擇一輛警車、一輛摩托車的方案，不僅塞小費給警察，還把整個過程拍成影片，上傳到網路，不料被泰國網友轉發回國內社群媒體，引發軒然大波。

▲女網紅驚呼「它一拉那個警笛，車就都讓開了！」（圖／翻攝自微博）

泰國旅遊警察局長得知此事後，下令即刻啟動內部調查，初步確認涉事的3名警察，分別是2名交通警察、1名觀光警察，但車輛其實都是私家車，只是外頭貼上了警徽，還安裝了警笛，後續將成立委員會調查懲處，並依相關法律起訴。目前全案仍在擴大調查，以釐清是否有更多人涉案。

對此，「臭蛋你蛋姐」3日在微博道歉，稱初衷只是想讓母親得到比較好的休息，同時給大家看看新奇的海外旅遊體驗，「我對所消費服務的背景調查不夠而感到自責，沒有充分了解國外公務人員職務行為的邊界，也未預料到此事可能存在爭議性。」

▼女網紅開心與警察合影。（圖／翻攝自微博）

▼警察開道用的摩托車。（圖／翻攝自微博）