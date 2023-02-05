高齡韓男遊日本葬身異鄉！他泡溫泉「心肌梗塞」慘死　兒悲痛火化

▲日本獼猴在北海道函館享受雪中溫泉。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從日本去年10月起重新開放各國觀光客免簽入境，南韓觀光客成為入境日本旅遊的大宗。不過，相關意外也接連發生，尤其是登山或泡溫泉最容易發生狀況。近日一名高齡76歲的南韓男性前往日本北海道泡溫泉時，因嚴寒的氣候與差異極大的溫度變化引起心肌梗塞，最後卻葬身異鄉。

根據《韓民族新聞》，51歲的李正煥（이정환，音譯）趁著農曆新年連假期間，帶著他76歲的父親前往日本北海道自助旅行，不過在抵達溫泉飯店的第一天（1月20日）卻發生意外，李男的父親在泡溫泉浴時，因為巨大的溫度變化而導致血壓急速飆高，最後引發心肌梗塞，待在休息室的李男只能眼睜睜目睹悲劇發生。

李男衝進溫泉時，發現其他名觀光客正為他的父親實施心肺復甦術，然而飯店職員因為大部分已年屆高齡，根本不清楚如何應變，加上現場的自動體外心臟去顫器剛好發生故障，當地導遊直到事發後30分鐘才抵達現場，救護車更在報案40分鐘後才到達現場。

因為當地天候不佳導致交通阻塞，從李男父親心肌梗塞病發、至抵達醫院共耗時1小時50分鐘，李男父親到院時只能被醫師宣告死亡。

李男對於父親的死悲痛萬分，他認為日方應對緩慢，才導致父親白白送命。由於屍體送回南韓的程序頗為繁雜，李男只好被迫在日本將父親屍體火化、安葬當地。

報導指出，最近2個月在日本九州大分縣別府市、北海道札幌等地共傳出3名南韓男性死亡，報導呼籲高齡人士前往日本當地進行溫泉旅遊時，應該注意溫度變化。