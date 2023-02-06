淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：真的超猛

▲作品獲得廣大好評。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

繼去年「淫魔富少」李宗瑞的花燈作品，在台北燈會榮獲特優獎後，今年他又有新作品參賽啦！一名網友日前逛花燈時，從名單中看到熟悉的名字，而生動又精緻的作品，讓眾人讚聲連連，直呼「他的手藝厲害」、「宗瑞哥沒有輸」。

網友日前在PTT發文，表示她下班到國父紀念館逛花燈，想起去年看到李宗瑞的花燈作品獲獎，這回又在眾多作品中，看到台北監獄花燈名單裡「熟悉的身影。」

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同時，她也PO出作品照，笑說「奉上疑似宗瑞哥做的生動藍鵲以及兔兔本尊。」看到精美的作品，大票鄉民紛紛回應，「宗瑞哥本身是上層社會的人，對藝術這些東西本來就會有涉略」、「被女人耽誤的花燈高手」、「進監獄後發揮才華」、「關的比酒駕撞死人還久」、「一輩子藝術家」、「這有點太屌了」。

▲原PO在名單中看見熟悉的名字。（圖／翻攝自PTT）

還有不少人看到展翅的藍鵲，忍不住驚呼「那鳥做的很猛耶，宗瑞哥才華洋溢」、「不愧宗瑞哥，鳥做的真逼真」、「藍鵲有料」、「那隻藍鳥好生動」。

回顧去年，李宗瑞受訪時談到，自己本身對於美術、藝術方面頗有興趣，所以在教誨師的鼓勵下，報名了2021年成立的花燈班。

李宗瑞表示，剛加入時什麼都不懂，但北監聘請專業的花燈協會老師教導，從設計草圖、搭建骨架、燈光配置到外觀彩繪等步驟都細心指導，在與同學合作的製作過程中，他學到了團隊合作的重要性及人與人溝通的技巧，「獲悉我們親手製作的花燈得獎時，真的非常的感動，覺得我們的努力與辛苦都是值得的。」