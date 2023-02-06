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好市多開賣「會開花的天線」　他細看說明：超值得！大票人被燒到

▲好市多開賣「會開花的天線」　他細看說明：超值得！大票人被燒到。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原來是富士櫻的原生苗。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多商品千奇百怪，深受國人喜愛，一名網友日前就被一根「會開花的天線」吸引，在看完詳細說明後，立刻決定買回家，重點是售價讓他十分滿意，不禁大讚「真是太值得了。」而許多網友看完，也瞬間被推坑啦！

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，當天原本是要買食用油，怎料還沒逛到那一區，就被眼前這根「會開花的天線」吸引，看完詳細介紹及確認是富士櫻後，他直接搬上手推車，而後才去買油及其他零食。

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有趣的是，當他結帳時，女店員看著長長的一根，還一臉不解地問「這是什麼？」在原PO一番解釋後，對方才終於了解，也不禁笑說，原來他們賣場有賣這種商品。

返家後，網友拆開外包裝並仔細看了樹幹根部，赫然發現這是富士櫻的原生苗，而非一般花市賣的嫁接苗，而且只要569元，於是開心直呼「這價錢真是太值得了，可惜樹幹細了點，為了茁壯這根天線，看來後續還要再給它補一補了。」

▲好市多開賣「會開花的天線」　他細看說明：超值得！大票人被燒到。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲櫻花樹花語有「精神之美」、「優雅的女人」、「優秀的教育」。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「本來還好，看完這篇突然生火，可惜中壢好市多賣完了」、「不多買一些嗎？一棵好孤單，種一片讓大家去逛逛」、「我等明年開花文」、「好想買，可是不知道要種哪裡」、「也想買根天線回來」、「完蛋...這篇很燒～感覺應該衝一波」、「上次去也有看到，差點敗下去」。

另外，也有人提醒，太熱可能會種不起來；對此，就有內行回應，「看品種跟位置，1年多前我在屏東市區種過粉紅富士櫻，有開過花，不過我家是日照條件不到4小時，面向西偏北的方位，還有一年中最冷的時候，給它冰塊降溫裝冷，還是可能有機會開花的」、「台北建國花市買的，滿四年，新北市富士櫻，花苞期間真的要夠低溫才有花呀」。

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