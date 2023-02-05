法籍夫妻攜兒環遊世界遺失手機　讚嘆「只有在台灣才能找回」

▲屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、李雲帆幫蔡女找回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

旅居法國的高雄市蔡姓女子，利用春假長假與先生陪同兒子全世界旅遊，選擇台灣為這次旅遊的終點站，不料手機卻在屏東縣民公園遺失，相當驚慌，求助屏東警分局員警，警方利用手機定位，發現有熱心民眾撿到送交警方，讓她很感激，讚嘆「只有在臺灣才能找回手機」。

屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、李雲帆日前至轄內熱門觀光景點勝利星村執行巡邏勤務時，遇蔡姓女子及法籍丈夫，帶著兩歲的兒子請求協尋遺失手機。

經了解，得知蔡女一家長期旅居法國，因法國可提供陪伴孩子長大之長假，特地請假10個月規劃全家遊覽世界，由於她是高雄人，才在假期結束前安排返台過年作為旅程最終站。

未料前往屏東縣民公園遊玩時不慎掉落手機，直至乘坐接駁車前往勝利星村時始驚覺手機遺失，驚慌失措時恰見員警前往巡簽，警方得知後遂協助定位及持續撥打手機，幸有善心民眾拾獲手機送往派出所，簡、李二員搭載蔡女一家前往派出所領取手機，蔡女夫妻對於簡、李二員積極協助表示感激，盛讚「只有在臺灣才能找回手機」，對臺灣印象大大加分。

屏東警分局長黃國源表示：春節假期是家人團聚及出遊的日子，旅途中能讓旅客玩得安心、放心是警察的職責，這次員警積極協助旅客尋回遺失手機，除讓旅途能畫上完美句點，更讓外籍旅客見證台灣警察的熱情與溫暖。