桃園市旅宿「管理、輔導及行銷」連續四年獲中央高度肯定　績效考核獲「特優」佳績

▲桃園市政府自108年起至111年連續四年榮獲「特優」殊榮，顯見桃園近年來旅宿業管理、提升旅客服務品質及推動防疫工作的用心。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

交通部觀光局辦理「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」，桃園市政府四度榮獲「特優」殊榮，並於今(112)年2月3日「2023觀光節慶祝大會」上接受頒獎。

交通部觀光局為提升各縣市政府對於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，每年皆辦理各縣市旅宿業管理輔導績效考核，桃園市政府自108年起至111年連續四年榮獲「特優」殊榮，顯見桃園近年來旅宿業管理、提升旅客服務品質及推動防疫工作的用心，不僅在全國各縣市中成為學習標竿，更深獲交通部觀光局高度肯定。

管理行銷多管齊下 打造優質旅宿環境

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示，本次能夠再度榮獲最高獎項主要因為桃園市政府持續在旅宿業管理及行銷面上推出諸多作為，於管理方面針對連續三年未違規的合法旅館採行自主管理，讓業者能更專心經營；非法旅館推行訂房取證、檢舉獎金制度，輔導其合法化及歇業，以保障消費者住宿安全；另外修法增加民宿可申設區域及放寬部落範圍採取結構安全鑑定文件申請民宿，於維持住宿安全基礎下，讓桃園民宿自104年起成長超過5倍，帶動桃園觀光發展。

另外於觀光行銷方面桃園亦獨具亮點，例如辦理桃園金牌好棧及民宿管家學校，推廣桃園旅宿品牌形象；推動政府與旅宿公協會間之互動，辦理國外旅遊推介會、補助旅宿公協會辦理相關活動及計畫，促進旅宿發展等，讓桃園市政府能夠在「111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」再次榮獲「特優」殊榮。

協助防疫旅館轉型 重振疫後觀光

周柏吟局長近一步表示，本次考核期間另一個工作重點為「防疫」，桃園為國門之都、機場所在，疫情期間肩負全國防疫的第一線，積極配合中央各項防疫政策，協調多家旅宿業者加入防疫旅館行列，提供充足居家檢疫能量；未來隨著當前邊境解封，旅遊環境改變，桃園市政府更積極協助防疫旅館回歸常態經營，除提供清消、整備等補助，協助提昇其服務品質及量能外，亦將結合旅宿業者舉辦各類觀光活動，重振疫後觀光。

持續創新精進 行銷國際

隨著疫情逐漸解封，桃園將朝向觀光國際化、改造化、主題化方向邁進，周柏吟局長表示桃園位屬台灣國際機場所在地，後續將成立「看見桃園」國際行銷聯合辦公室與國際接軌，透過跨局處垂直協調創造桃園觀光新亮點，透過舉辦多元文化活動、東南亞旅遊合作及國外旅遊推介會，讓全世界都能看見桃園的美好；於重塑桃園觀光活動方面，與國際知名旅遊平台合作將深化桃園金牌好棧品牌價值，擴大舉辦入住桃園優質旅宿抽大獎活動，吸引旅客來桃園住宿，並邀請旅宿業者搭配桃園各類活動推出相關住房專案、套裝行程及特色房型，配合提升服務品質，以及強化旅宿的國際化服務，藉此提升桃園旅宿特色及品質；另外因應近年露營風潮，桃園市政府亦同步啟動露營場輔導計畫，協助露營場業者合法化及特色化，營造安心旅遊新亮點。透過持續創新精進、行銷國際，期望桃園市政府再次拿下旅宿管理輔導績效考核「特優」佳績。