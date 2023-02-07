2月補班2天不是最慘！3月才是「最恐怖大魔王」　上班族一看崩潰了

▲補班日讓上班族崩潰。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

今年因調整連續假期，導致1月放完10天春節連假後，2月有2周都只有周休1日，讓不少上班族崩潰。不過仔細看2023年行事曆，發現最地獄的月份不是2月，3月才是今年的大魔王，因為不僅沒有連續假期，還必須因應清明連假補班，整個月只有7天假期。

每個禮拜六日是不少上班族放鬆的時刻，但今年因為大年初六1月27日以及2月27日都是調整放假，2月4日及18日必須補班，導致有2個禮拜只能周休一日，且時間相當接近，引發許多上班族的不滿，紛紛在PTT上怒批「硬讓民眾放這麼多天假，之後又要強迫補班，爛死」、「要連假就自己請特休，不然連上6天真的超累」、「不該放就不要放，弄這麼多連假又要補班，超級煩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，也有人提議補班應該更彈性一點，若是把2月18日的補班挪到4月8日，會讓上班族的心情更好一點，因為4月該周有清明連假，只要上2天班，即使多一天補班日，也只需要上3天，至少疲勞程度可以降低一點。

但其實2月的班表不是最地獄的，3月才是最可怕的大魔王。因為2月雖然需要補班2天，但有228連假可以放鬆一下，算起來假期還是有8天，且2月天數本來就比較少，上班日只有20天。但3月沒有任何國定假日，又是大月31日，25日還要因應清明連假而補班，變成只有7天假期，上班天數多達24天，是2023年最累的冠軍月份。

▲3月是最累的月份。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

對於今年補班日多達6天引發民怨一事，人事總處日前也回應，連續假期除可鼓勵民眾從事國內旅遊，亦有助於紓解工作壓力，增進內需市場及促進經濟發展。民眾如有個人需求，仍可於補行上班當日自行請假，但人事總處仍將持續蒐集多方意見，做為日後研修參據