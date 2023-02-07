捷運這站出口驚見「人生一條龍服務」！網笑翻：生老病死都在這裡

▲頭前庄站1號出口有許多地標。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

捷運是不少人搭乘大眾交通運輸工具的首選，但你有注意過出口的指標嗎？一名網友近日搭乘捷運時，仔細看了某個捷運站的出口資訊，發現1號出口能去許多重要的地點，其中還有一個地標叫做「終身大事」，讓他忍不住笑翻。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文表示，「1號出口出來談談我們的終身大事」，原來是他搭乘捷運的時候，發現捷運頭前庄站1號出口有一個地標叫做「終身大事」，才會忍不住開玩笑。

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從照片中也可以看到，1號出口除了有終身大事之外，附近的地標還包含台灣自來水公司、台灣宅配通、晶宴會館、台北醫院、新莊區農會、翰品酒店、新莊地藏庵（大眾廟），服務應有盡有，意外讓網友聯想到「人生一條龍服務」，笑說「這個出口的重要單位已經可以滿足人生大部分需求」。

照片曝光後，網友紛紛留言表示「先去翰品酒店，再來台北醫院，再來終身大事」、「談好晶宴會館，談不好地藏庵」、「人生一站式服務」、「我覺得這是人生道路，因為要體驗生老病死往這走就對啦」、「從生到死，一條龍服務，讚啦」、「很不會做文案ㄟ…這叫『人生出口』」、「原來有人生一條街」、「一開始沒看到還以為去地藏庵談」。另外，還有人將每個地標的作用都標示出來。

▲網友標出每個地標的作用。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

還有人注意到3號出口是金陵女中、劉戀藝文空間、宜家家居、家樂福，笑說「老婆是不是要3號出口找？」「我知道你們這些人想去三號找女子高中的想法，但我沒證據 」、「3號都未成年....等等被警察抓走」、「三號出口是家庭方案：到女中找到女友之後去藝文空間約會一下，然後成為未婚妻可以去宜家看家居用品，再來就是成為夫妻去家樂福買菜煮飯，就是一個非常好的出口安排」。