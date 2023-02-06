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開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

▲中小學下周開學，第一周就要補課。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年因調整連續假期導致補班日太多引爆民怨，全國教師工會總聯合會今（6日）指出，今年3天以上連假共8個，其中有6天要補班補課，下周開學第一周，馬上就面臨周六補課，造成學生學習情緒低落、校務行政困擾，呼籲政府，與其屢屢彈性放假，不如把小年夜視為國定假日，一律免補班課，解決春節返鄉交通問題。

全教總理事長侯俊良指出，一學期只有四個多月，今年下學期就有3個補課日，下周中小學開學，第一個周六就迎來新學期第一個補課日，剛開學是各級學校最忙碌的時候，卻還要補班補課，不但影響學習情緒，也增加校務行政困擾

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侯俊良表示，政府在訂定年度行事曆時，應避免造成部分月份發生集中補班的情況，而且應該有一個原則性，例如一學期不要超過幾次，哪些節日優先採取彈性放假等，先把原則訂出來，讓學生、家長和學校有所遵循，況且很多需輪班的產業，如服務業、醫務人員等，過多的彈性放假補班補課，對該產業的家長來說，彈性放假反而是災難。

侯俊良並指出，回到今年小年夜彈性放假的目的，促進經濟、提前放假能紓解國道、鐵路返鄉壓力，因此建議政府將農曆春假假期提早，把小年夜明訂為國定假日，無須再行補班補課，相信比頻頻彈性放假，人民會更有感。

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