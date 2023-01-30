兒祭祖「問1句」犯禁忌　回家燒不停！收驚阿姨嚇壞：煞氣怎那麼重

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

過年除了拜神明、地基主之外，也必須拜祖先。一名人妻在除夕時帶著就讀小四的兒子去納骨塔拜拜，但正當她準備點香時，兒子突然指著別人的祭品，說「可以吃嗎？」結果回家就高燒好幾天，去看醫生也都沒用，帶去收驚後，連收驚阿姨都嚇壞，表示「煞氣怎麼那麼重？」

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，除夕習俗要去拜祖先，今年第一次帶兒子去拜拜，但因為出門太急，忘了帶平安符及其他避邪物品，當下他們也沒有多想就出發了。到了納骨塔之後，他們將東西拿下車擺放整齊，剛好碰到其他人也在祭祀，未料正當她去點香時，兒子突然指著隔壁祭拜的飯菜，喊著「可以吃一個嗎？」

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原PO當下急忙阻止，說「不行，不能亂講話」，但之後看到兒子沒有異狀就沒有放在心上。孰料初四晚上兒子突然覺得頭暈不舒服，竟發燒到38.7度，但快篩都是陰性，她就先到藥局買退燒藥，但兒子吃了之後反而燒到39.5度。到了隔天下午都沒有好轉，她便帶著兒子去看醫生，當時醫師判斷應該是普通感冒，可是吃了藥之後，體溫還是無法下降，於是她決定帶兒子去收驚。

▲兒子高燒不退。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

未料，收驚阿姨一看驚喊，「煞氣怎麼那麼重？有帶去什麼地方嗎？」原PO說明原委後，阿姨提醒，回家記得要用3朵芙蓉、鹽、米幫忙洗澡，且要從頭淋到腳。說也奇怪，當晚照著阿姨的說法做完，半夜再吃藥，兒子隔天就真的退燒了，身體也沒有這麼不舒服了，讓她相當震驚。

網友看完文章後紛紛表示，「他只是問問，都還沒吃耶，也太兇了吧」、「辛苦了，遇上了這種狀況真的會嚇壞當父母親的人」、「應該是當下向祂們說：請原諒小孩子不懂事~亂說話~請祂們千萬不要見怪」、「不建議帶小孩去…真的累死自己」、「我家兩個小孩小時候也是超級敏感，只要行車經過喪家，當晚就會發燒，我懂妳的累」。

不過原PO也強調，兒子身體不舒服不一定只和超自然現象有關，自己也有先求助醫師，只是因為高燒不斷，才會尋求其他方法幫忙，「當自己的孩子高燒不退，退燒方法都試過，看小孩那麼不舒服也只能試試囉」。她也說兒子退燒後，還是有些微感冒症狀，除了收驚之外，還是需要靠藥物幫助。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。