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補班日太多「連上6天課效果差」　教團籲考量學生學習成效

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教產表示，因補課造成連上6天課，影響學生學習成效。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年因調整連續假期導致補班日太多引爆民怨，全國教育產業總工會今（5日）指出，許多基層老師反映，因補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第6天學習效果奇差，師生均感疲累，政府不應該為了促進內需市場與經濟，罔顧學生學習成效，補班調整放假方式應適可而止。

全教產指出，去年即接獲許多基層教師反應，不贊成為了放連假而拚命調整放假並於星期六補課，對學生來說，連上六天，一樣的課表，周六又上，恐降低學習動機；且周六補課，學生常常精神不佳，部分學生因無平日固定車班通勤而無法準時到校，也有些學生甚至因周六補課，週日又要到補習班補課，造成連上12天課，嚴重影響學習成效。

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全教產表示，不少基層教師認為，不需要特別調整成連續假期，能免則免，見紅放就好，建議過年從小年夜開始放，固定放7天，勿再補班；而國曆新年、清明節、端午節、中秋節調整放假就好，其他節日就不要再調整放假。

全教產還說，根據過往經驗，連假期間出遊，人潮擁擠、交通壅塞、飯店哄抬價格、時間與成本耗費更多，旅遊品質不佳，反而與行政院人事行政總處「調整連假除可鼓勵民眾從事國內旅遊，亦有助於紓解工作壓力」的立意背道而馳，籲政府相關單位應更全面考量。

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