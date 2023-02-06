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只休一天炸怨聲「跟沒休一樣」！全場哀號：18號又再來一次

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲只休一天就接著上班，讓網友哀號整個人都不好了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應連續假期調整，4日得要補班課，不少人只休了5日一天，今（6）日就得繼續上班上課，忍不住哀怨連連。就有網友發文直呼，「補班日的關係只休一天假，這讓小妹我覺得休跟沒休好像是一樣的，導致小妹我今天超級不想上班的」，引發網友議論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「只休一天超級不想上班該怎麼辦」，因為補班日的關係，上周只休了一天假，覺得休跟沒休一樣，害他今天超級不想上班，可是又不想請假，因為請下去就沒薪水了，「有沒有今天超級不想上班的八卦？」

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有人也有感發文，「周休一日又要繼續上班也太累」，「連假完一開工就搞個補班……整個人都不好了」，認為周休一日根本沒有休息到的感覺，「想想這種日子今年還有好幾個就覺得鬱悶，這就是底端社畜的悲哀嗎QQ」。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏繪製）

▲今年要補班補課6次。點圖可放大。（圖／翻攝自行政院人事行政總處，記者施怡妏繪製）

話題一出，其他網友紛紛留言，「用特休啊，如果不能臨時用那就忍了」、「真的，周休二日是正常人類的最低限度了」、「不想上班」、「問就是不幹了」、「辭職」、「不用今年，這個月18號又再來一次」、「真的不用補班，彈性放就放，一年又沒幾天。」

還有人哀怨表示，「我原本只休一天，主管跟我說沒人，叫我加班，啊你是有我慘逆」、「好不容易有時間洗一整個禮拜的衣服，結果下大雨，崩潰」、「對於不出國的人（來說），放10天假跟放9天假有何差別？但是多一個周六要上班卻很有感。」

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