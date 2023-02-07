政院高官遭爆蹺班泡湯、爽報公帳　國民黨轟：蔡政府對不起人民

▲楊宏智遭爆料上班時間去汽車保養廠，甚至到宜蘭泡溫泉。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智，遭爆料上班時間去汽車保養廠，甚至到宜蘭泡溫泉。對此，國民黨今（7日）上午召開「朽木內閣幹話多，農委會『鬼扯蛋』 衛福部『抓去關』？」記者會，發言人林家興批評，楊宏智遭爆料蹺班摸魚，把公務車司機當成自家傭人，還帶太太到宜蘭吃飯，餐費以首長特支費申報，這種誇張行徑竟被隱藏了3年之久，蔡政府對不起人民。

發言人李明璇指出，獲留任的農委會主委陳吉仲，過去還算是有良心的教授，但當官之後，完全是換了位子換了腦袋，從政府的對立面化身成政府的擁護者，而且護航力道更是驚天地、動鬼神，從把萊克多巴胺與保健食品相比，再到少吃鮭魚改吃石斑魚，甚至還稱保障消費者的消基會是中華人民共和國的消基會，完全把當初的理想與抱負拋諸腦後。

李明璇進一步說，近年來不斷通膨的物價，民生代表性的雞蛋價格如坐直升機般一去不復返。陳吉仲竟然在立委質詢時還厚顏無恥的說自己只承諾要解決蛋荒，沒有說解決蛋價，完全把人民的福祉拋得一乾二淨，讓人不禁質疑，陳主委在遇到農漁民有困難時，除了大撒幣的撒錢補助，和逞口舌之快的胡言亂語外，究竟有沒有解決問題的能力？農委會若持續「鬼扯蛋」，人民可以叫政府滾蛋。

副發言人周羿希則指出，陳建仁院長號稱組溫暖內閣，但不僅陳建仁曾為黑箱重重爆發弊案的高端護航，就連現在留任的衛福部長薛瑞元，也曾多次護航高端，薛瑞元還曾高分貝公開嗆聲，指民進黨台北市長參選人陳時中之所以有高仇恨值是因阻擋「疫苗掮客」財路，但卻不願公布「掮客」名單，到底疫苗掮客是誰？薛瑞元拒絕公布名單是在護航嗎？

林家興指出，今天早上媒體甚至報導，屬行政院獨立機關的「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，卻蹺班摸魚泡溫泉，甚至帶太太到宜蘭參加飲宴！把公務司機當傭人，這種貪污腐敗、傲慢濫權的行徑，難道就是民進黨的溫暖堅韌內閣？且此行徑竟被隱瞞高達三年之久，還是楊宏智的司機每月報出差費用高達數萬元，內部才知主委蹺班真相，這樣的行政院內控機制，螺絲不只是鬆了，根本螺絲掉滿地。