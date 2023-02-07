　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運安會主委遭爆蹺班泡湯　趙少康轟：不適任的閣員應通通淘汰！

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會主委楊宏智遭爆疑似於上班時間進行非公務行程。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對媒體報導國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智疑似於上班時間去宜蘭泡湯一事，中廣董事長趙少康今（7）日就在臉書批評，蔡政府官箴敗壞不堪聞問，如果還有一點廉恥之心，應該順應民意，把不適任的內閣官員通通淘汰。

趙少康指出，楊宏智被《鏡周刊》踢爆經常蹺班，還搭公務車到宜蘭泡溫泉、帶老婆上餐廳用餐，再度重創原本就了無新意的內閣形象，而楊宏智還辯稱是「去宜蘭買牛舌餅犒賞同仁」，他痛批，「這種事需要上班去做嗎？買牛舌餅是運安會的業務嗎？做錯事還硬拗，真是污辱人民智慧。」

趙少康表示，運安會身負重任，要主持調查飛安等各種重大運輸事故、保障運輸安全，主委待遇優渥，比照簡任第十四職等，月薪15萬元，全年還有15.8萬元的特別費，就是希望運安會主委能秉持專業，為交通安全把關。他批評，結果楊主委不只蹺班，讓下屬連簽公文都找不到人，司機載主委出行的加班費每個月上萬元，飲宴費用也都報公帳讓全民埋單，真是可惡至極，他強調，這樣的官員重創政府公信，應該立刻下台，濫用國家公帑更應該全數退回。

此外，趙少康大嘆，總統蔡英文跟前行政院長蘇貞昌搭專機輔選早就家常便飯，難怪公務員有樣學樣，上樑不正下樑歪。他提到，不只運安會主委行徑誇張，今天也爆出國安會秘書處處長春節期間出國旅遊，為了提前搭上飛機，竟然向基層人員咆哮拍桌，逼得國安單位必須「知法犯法」竄改出境時間，耍官威的嘴臉令人厭惡。

「廟堂之上，朽木為官，殿陛之間，禽獸食祿」，趙少康喊話，蔡政府如果還有一點廉恥之心，不只要對兩人徹查嚴懲，更應該順應民意，把不適任的內閣官員通通淘汰，監察院也必須拿出魄力來，不要再睡了！

針對此事，楊宏智表示，他是去宜蘭參加法部務退休處長的餐會，沒有用特支費申報，僅有買伴手禮給辦公大樓警衛，也沒有泡湯，是串起的故事，若有不妥將坦然面對。行政院陳建仁院長也已責成行政院政風處以最快的速度進行調查，並於3日內完成調查報告，以期勿枉勿縱，確保社會大眾對於政府的信任與信心。

ET快訊
方順吉前妻美到曾轟動PTT！　99％激似神級女星
「XD千元假鈔」破案關鍵是他！　面額高達1.2億
監獄被震垮！　大量IS囚犯越獄跑了
慧慈消失7年0收入「現況曝光」　認：想跟吳宗憲道歉
情侶吵架！3歲女童葬火窟　阿公遺憾救不回小孫女
等到了！手搖飲「珍奶買1送1」　限時1天搶喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

運安會主委遭爆蹺班泡湯　趙少康轟：不適任的閣員應通通淘汰！

拜會游錫堃　瑞士國會議員：來台傳達「民主必須獲勝」

上任後首度主持防疫會議　陳建仁：加強脆弱族群疫苗施打

國民黨北市立委可能名單曝光！　她點名羅智強出戰「士林大同」區

賴清德不捨弔唁星雲法師　「盼功德流傳台灣社會」

「間諜氣球」若飄來台灣？　綠委主張：強硬作法予以擊落

蕭美琴駐美2年返國　陳建仁：台美合作融洽她厥功甚偉

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

「軍用商規無人機」原型機7／31交貨　國防部：明年量產採購

台日執政黨「外交國防2＋2」會議　擬23日實體舉辦

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

運安會主委遭爆蹺班泡湯　趙少康轟：不適任的閣員應通通淘汰！

拜會游錫堃　瑞士國會議員：來台傳達「民主必須獲勝」

上任後首度主持防疫會議　陳建仁：加強脆弱族群疫苗施打

國民黨北市立委可能名單曝光！　她點名羅智強出戰「士林大同」區

賴清德不捨弔唁星雲法師　「盼功德流傳台灣社會」

「間諜氣球」若飄來台灣？　綠委主張：強硬作法予以擊落

蕭美琴駐美2年返國　陳建仁：台美合作融洽她厥功甚偉

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

「軍用商規無人機」原型機7／31交貨　國防部：明年量產採購

台日執政黨「外交國防2＋2」會議　擬23日實體舉辦

炸寒單「肉身慘況」曝！急診室都炸藥味　女醫：寒單爺也是一般人

懷孕新娘當眾昏倒「誇張原因曝」！楊繡惠主持全目睹：最怕遇到這種賓客

賴鴻誠帳面數據佳遭扣薪？提仲裁盼讓制度正常化

土耳其記者抱女童逃難　暖心影片曝！摸頭安撫「蹲下檢查她傷勢」

她養狗2年花44萬　媽嫌髒憂影響生育竟「偷偷送走」

黃雨欣曝教練尪「落地土耳其狀況」　出發前才問：可以不去嗎

K湯徹底復活！砍12顆三分飆出42分　柯瑞缺陣首戰勇士狂勝27分

台積電下跌3元收523！　台股小漲8點守住15400

陳大天《痛風》惡搞動力火車神曲　「希望不會被告」原唱聽到了

「急診室全炸藥味！」炸寒單肉身慘照曝　女醫驚：他們就是一般人

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

台灣第二批搜救隊今出發　90人赴土耳其救災

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

台北搜救隊出發土耳其救援　蔣萬安急到場打氣

政院官員爆蹺班泡湯　陳建仁下令政風處：速查！

陳水扁：蔡英文不是挺林智堅抄襲

中和「一家四口三死」悲劇　陳建仁：檢討現行社福措施疏漏

更多熱門

相關新聞

政院官員爆蹺班泡湯　陳建仁下令政風處：速查！

政院官員爆蹺班泡湯　陳建仁下令政風處：速查！

針對媒體報導國家運輸安全調查委員會楊宏智主委疑似於上班時間進行非公務行程一事，行政院發言人陳宗彥7日表示，行政院陳建仁院長已責成行政院政風處以最快的速度進行調查，並於3日內完成調查報告，以期勿枉勿縱，確保社會大眾對於政府的信任與信心。

政院高官遭爆蹺班泡湯、爽報公帳　國民黨轟蔡政府

政院高官遭爆蹺班泡湯、爽報公帳　國民黨轟蔡政府

遭爆蹺班泡湯、玩樂報公帳　運安會主委喊冤「是串起的故事」

遭爆蹺班泡湯、玩樂報公帳　運安會主委喊冤「是串起的故事」

同名「廖大慶」　2人後輩竟也同姓名

同名「廖大慶」　2人後輩竟也同姓名

遭爆沒年終只發3千　宜蘭村卻溫泉酒店回應了

遭爆沒年終只發3千　宜蘭村卻溫泉酒店回應了

關鍵字：

運安會主委楊宏智蹺班宜蘭趙少康

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

快訊／4:20發生地震　台北有感

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面