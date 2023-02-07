運安會主委遭爆蹺班泡湯　趙少康轟：不適任的閣員應通通淘汰！

▲運安會主委楊宏智遭爆疑似於上班時間進行非公務行程。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對媒體報導國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智疑似於上班時間去宜蘭泡湯一事，中廣董事長趙少康今（7）日就在臉書批評，蔡政府官箴敗壞不堪聞問，如果還有一點廉恥之心，應該順應民意，把不適任的內閣官員通通淘汰。

趙少康指出，楊宏智被《鏡周刊》踢爆經常蹺班，還搭公務車到宜蘭泡溫泉、帶老婆上餐廳用餐，再度重創原本就了無新意的內閣形象，而楊宏智還辯稱是「去宜蘭買牛舌餅犒賞同仁」，他痛批，「這種事需要上班去做嗎？買牛舌餅是運安會的業務嗎？做錯事還硬拗，真是污辱人民智慧。」

趙少康表示，運安會身負重任，要主持調查飛安等各種重大運輸事故、保障運輸安全，主委待遇優渥，比照簡任第十四職等，月薪15萬元，全年還有15.8萬元的特別費，就是希望運安會主委能秉持專業，為交通安全把關。他批評，結果楊主委不只蹺班，讓下屬連簽公文都找不到人，司機載主委出行的加班費每個月上萬元，飲宴費用也都報公帳讓全民埋單，真是可惡至極，他強調，這樣的官員重創政府公信，應該立刻下台，濫用國家公帑更應該全數退回。

此外，趙少康大嘆，總統蔡英文跟前行政院長蘇貞昌搭專機輔選早就家常便飯，難怪公務員有樣學樣，上樑不正下樑歪。他提到，不只運安會主委行徑誇張，今天也爆出國安會秘書處處長春節期間出國旅遊，為了提前搭上飛機，竟然向基層人員咆哮拍桌，逼得國安單位必須「知法犯法」竄改出境時間，耍官威的嘴臉令人厭惡。

「廟堂之上，朽木為官，殿陛之間，禽獸食祿」，趙少康喊話，蔡政府如果還有一點廉恥之心，不只要對兩人徹查嚴懲，更應該順應民意，把不適任的內閣官員通通淘汰，監察院也必須拿出魄力來，不要再睡了！

針對此事，楊宏智表示，他是去宜蘭參加法部務退休處長的餐會，沒有用特支費申報，僅有買伴手禮給辦公大樓警衛，也沒有泡湯，是串起的故事，若有不妥將坦然面對。行政院陳建仁院長也已責成行政院政風處以最快的速度進行調查，並於3日內完成調查報告，以期勿枉勿縱，確保社會大眾對於政府的信任與信心。