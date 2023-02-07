一代宗師殞落！韓國瑜李佳芬夫婦弔唁星雲大師　低調誦經祈福

▲韓國瑜偕同李佳芬悼唁星雲大師。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲，即日起，佛光山每日上午9點至下午5點開放弔唁。前高雄市長韓國瑜7日與妻子李佳芬上山弔唁，全程低調未受訪，兩人坐著一起為星雲大師誦經。

事實上，星雲大師具有國民黨員身分，與政治圈互動緊密，也被冠上「政治和尚」的稱號。時任高雄市長韓國瑜也常上山拜訪星雲大師，兩人頗有私誼。

韓國瑜今日偕同妻子李佳芬到佛光山弔唁星雲大師，兩人戴著黑色口罩相當低調，僅坐著一起誦經，全程未接受訪問，並在寺方安排下，從側門離開。

韓國瑜昨日於臉書發文哀悼，他從小跟著母親禮佛，長大後很榮幸能與星雲大師曾有幾面之緣，他曾說過世界上有3種人值得我們敬仰，其中最讓他敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普渡眾生，而星雲大師就是這樣的宗教家。

▲時任高雄市長韓國瑜曾多次上佛光山拜訪星雲大師。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜說，謝謝星雲大師用他的一生來弘法利生，讓人間佛教遍地開花，他曾言「人一生活的歲數多少不重要，重要的是留下的生命意義」，我相信星雲大師此生所傳遞的生命意義，必將在全世界的佛教徒心中留下深遠的影響，也衷心祈願星雲大師此刻已然脫離病魔、無病無痛前往西方極樂世界。