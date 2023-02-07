賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲，即日起，佛光山每日上午9點至下午5點開放弔唁。副總統賴清德今(7日)南下高雄追悼星雲法師，他受訪時表示，星雲大師是受人景仰的一代宗師，數十年來推廣人間佛法，也教化社會，並且推行公益，盼他的精神常在。

▲副總統賴清德在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人陪同下，到佛光山悼唁星雲大師（圖／佛光山提供）

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星雲大師晚年疾病纏身，受糖尿病、三高之苦，每周得跑3趟到高雄長庚洗腎，此外，近20年因視神經病變，幾乎看不到。他於農曆年前住院，但狀態不佳，親近弟子已有所準備，5日下午放棄治療，搭私家車回到他心心念念的佛光山，並於當日傍晚5點多，在眾弟子的念佛聲中安詳逝寂。

佛光山也貼出公告指出，即日起，佛光山暫停對外任何活動，謹於每日上午9點至下午5點開放弔唁。

▲賴清德說，星雲大師是受人景仰的一代宗師，對台灣影響非常深遠。（圖／記者陳宏瑞攝）

副總統賴清德今日上午在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人陪同下，到佛光山雲居樓悼唁星雲大師。賴清德表示：「星雲大師是我們景仰的一代宗師，在佛光山數十年來推廣人間佛法，也教化社會，並且推行公益，不僅讓求道者能抵達彼岸，也讓迷途者之返，對台灣影響非常深遠。」

賴清德說，星雲大師驟然離世，不僅是佛光山的損失，也是宗教界、台灣的一大損失，他也同感不捨，今天特別向大師致敬、送他一程，並深深鞠躬向大師表達心中最由衷的感謝，也非常希望星雲大師的理想能夠繼續留在台灣社會，精神常在、佛法不滅。

▲監察院長陳菊到佛光山悼唁星雲大師（圖／佛光山提供）

▲台南市長黃偉哲到佛光山悼唁星雲大師（圖／佛光山提供）