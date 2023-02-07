黃偉哲弔唁佛光山星雲大師　盼延續大師精神福國利民

▲台南市長黃偉哲7日上午也與監察院長陳菊，及高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等縣市首長，一起陪同副總統賴清德，前往佛光山弔唁星雲大師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山開山星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，為緬懷感念星雲大師，台南市長黃偉哲7日上午與監察院長陳菊，及高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等縣市首長，一起陪同副總統賴清德，前往佛光山弔唁星雲大師，感念其對台灣社會及宗教界的貢獻，相信星雲大師精神常在，佛光山會持續成為台灣公益與佛法重要力量。

黃偉哲表示，對於星雲大師的離世，感到十分不捨及懷念，星雲大師是佛教的一代宗師，在佛光山宣傳人間佛法，並推廣社會教化，施行社會公益數十年，幫助求道者及迷途者找到方向，讓許多社會弱勢得到救助，可以說是社會的一盞明燈。

雖然星雲大師的離去是台灣社會一大損失，黃偉哲認為星雲大師的精神常在，也期待佛光山持續成為台灣公益佛法的重要力量，繼續做安定社會的重要支柱，台南市民及台灣全民，除了追思這位偉大宗教家，也能跟隨大師的腳步，對福國利民的事情做出更多付出與貢獻，讓社會與世界更美好。

星雲大師一手創立佛光山，畢生努力弘陽佛法，佛光山也致力於社會服務，時常參與台南社會公益活動、關懷弱勢，並在110年COVID-19疫情嚴峻之際，捐贈2座智慧防疫消毒門給台南市政府，保障洽公民眾以及市府員工健康。市府並將延續星雲大師的精神，持續關懷弱勢族群，讓台南更美好。