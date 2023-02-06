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星雲大師「年輕帥照」曝光　老照片社團網友認證：美男子

▲▼星雲大師年輕帥照曝光。（圖／佛光山提供／老照片交流道）

▲星雲大師年輕帥照曝光。（圖／佛光山提供／老照片交流道）

記者林彥臣／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。生前的事蹟也被許多網友討論，一個交流老照片的社團「老照片交流道」就曝光了一張珍貴的老照片，被許多網友大讚，大師年輕的時候真的是一位「美男子」。

▲▼星雲大師年輕帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／老照片交流道）

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▲星雲大師年紀很小的時候，就已經剃度出家。（圖／翻攝自Facebook／老照片交流道）

根據「老照片交流道」的介紹，星雲大師俗名李國深，是禪宗「臨濟宗」第48代傳人，民國16年（1927年）生於江蘇省江都縣（今揚州市），民國26年（1937年）父親李成保先生至南京行商失蹤，翌年隨母親李劉玉英居士至南京尋父時，在棲霞山寺遇見住持志開上人並披剃出家，剃度後即進入棲霞寺律學院修學佛法，民國38年（1949年）初由江蘇遷居台灣。

▲▼星雲大師年輕帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／老照片交流道）

▲星雲大師年輕帥照，被許多網友大讚是美男子。（圖／翻攝自Facebook／老照片交流道）

其中星雲大師年輕時的照片，引發許多網友討論表示，「美男子」、「顏值很高」、「還真的是帥哥」、「真的很帥捏」。

星雲大師晚年疾病纏身，受糖尿病、三高之苦，每周得跑3趟到高雄長庚洗腎，此外，近20年因視神經病變，幾乎是看不到。此次他於農曆年前住院，但狀態不佳，親近弟子已有所準備，昨（5日）下午放棄治療，搭私家車回到他心心念念的佛光山，並於當日傍晚5點多，在眾弟子的念佛聲中安詳逝寂。

星雲大師過往在《人間福報》專欄「貧僧有話要說」中提到，自己年輕時也曾畏懼過死亡、害怕離世帶來的痛苦，但隨著時間推移也逐漸理解，其實面對死亡無須畏懼，當作睡覺、安眠就好了。

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