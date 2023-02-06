　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

▲ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，今（6）日上午於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮，隨後並移至雲居樓開放信眾追思，佛光山即起派傳燈會弟子，24小時輪流守靈。預定13日下周一上午9點為大師舉行圓寂讚頌典禮，典禮後進行「荼毘」（火葬），永久安葬於佛光山萬壽園。

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 星雲大師真身起龕移靈。（圖／佛光山提供）

「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚於2月6日清晨5時，在大雄寶殿集結全山僧信，難掩悲痛宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」

「師父上人非常安詳，在大眾念佛聲中圓寂」佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也表示，「現在最重要的是大家團結一心共度難關」。

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

▲佛光山今日清晨正式宣布星雲大師圓寂。（圖／佛光山提供）

隨後進行大師法體真身起龕移靈，四眾弟子夾道跪迎、恭敬向大師頂禮三拜，回想起恩師的慈悲教誨、難掩內心悲慟，溢於言表，令人動容。

佛光山表示，星雲大師於2月5日下午5時在眾弟子虔誠念佛聲中圓寂涅槃、享耆壽97歲。星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師真身起龕移靈。（圖／佛光山提供）

星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式會場布置莊嚴隆重，兩旁並陳列一幅幅大師從年輕時渡海來台弘法、篳路藍縷闢建佛光山、開創人間佛教的珍貴照片，述說大師80餘年來弘法歷程走過的心路點滴，大師風範永留人間、淵遠流長。

星雲大師的法體真身今（6）起在雲居樓一連7天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。

典禮後，星雲大師法體真身將移往台南大仙寺「荼毘」（火葬），之後永久安葬於佛光山萬壽園。

「荼毘（音同皮）」為印度四葬之一，指焚燒遺體，埋其遺骨，即所謂火葬，在佛陀出世之前，這一葬法被視為正葬。

ET快訊
土耳其強震已逾千人死亡　北市搜救隊「60人+2犬」待命出發
冷氣團報到　「低溫14°C↓」時間曝
媽剛走1年多！爸爸初二去世　愛雅痛苦送別
土耳其7.8強震已1388死　再度發生規模7.5餘震
快訊／嘉義15年「家樂福」確定熄燈！
南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」　今披戰袍首奪金
星雲大師圓寂　「荼毘」後安葬地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

甜姐兒楊智惠　獲票選部立台南醫院最親切藥師

星雲「安詳示寂」　證嚴法師發文：感念大師「愛護勉勵」

星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」　無懼死亡當睡覺

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

名醫曝星雲「置生死於度外」　90歲度大劫！堅持每天寫千幅一筆字

影史最賣座10大電影　僅1部「純人類演出」！粉絲：過26年仍經典

不分星座性別都適用！靠「15種肢體語言」看出對方「友達以上」的好感

朱雲漢辭世　中研院政治所悲痛：國際社科領域重大損失

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

歐告爬沙發偷吃奴才晚餐　他轉身見雞肉全清空傻眼

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

甜姐兒楊智惠　獲票選部立台南醫院最親切藥師

星雲「安詳示寂」　證嚴法師發文：感念大師「愛護勉勵」

星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」　無懼死亡當睡覺

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

名醫曝星雲「置生死於度外」　90歲度大劫！堅持每天寫千幅一筆字

影史最賣座10大電影　僅1部「純人類演出」！粉絲：過26年仍經典

不分星座性別都適用！靠「15種肢體語言」看出對方「友達以上」的好感

朱雲漢辭世　中研院政治所悲痛：國際社科領域重大損失

力擋白狼搶轎成名！彰化分局長王國峯升官　基層喊：媽姐放人了

土耳其強震已逾千人死亡　北市搜救隊「60人+2犬」待命出發

柯文哲率民眾黨團拜會游錫堃　喊話：不用「下架」做仇恨動員

男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

牙齒噴飛「泡鮮奶」更容易植回！原因曝　生理食鹽水效果反而較差

國產藍莓不依賴進口　阿里山下新鮮直送「山丘藍」登場

淫魔富少做花燈連得獎！最快4年後可申請假釋　啟蒙老師說話了

想買房、店面看這邊！　19戶都更宅2／24開標

林子偉盼用經典賽證明身手　向隊友喊話：別怕大聯盟選手

殺神回歸！基努李維同台尬甄子丹　《捍衛任務4》動作戲史上最猛

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

生活熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：超猛

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

帶球嫁醫師　婚宴蜜月極致省讓她公主夢碎

再打回10℃　下波還有強冷空氣

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

星雲法師辭世　2／13舉行圓寂讚頌典禮

廁所塞滿木頭　內行人一看勸報警

更多熱門

相關新聞

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。星雲大師晚年疾病纏身，受糖尿病、三高之苦，每周得跑3趟到高雄長庚洗腎，此外，近20年因視神經病變，幾乎是看不到。此次他於農曆年前住院，但狀態不佳，親近弟子已有所準備，昨(5日)下午放棄治療，搭私家車回到他心心念念的佛光山，並於當日傍晚5點多，在眾弟子的念佛聲中安詳逝寂。

悼念星雲大師　馬英九曝與佛光會結30年善緣契機

悼念星雲大師　馬英九曝與佛光會結30年善緣契機

名醫曝星雲「置生死於度外」　每天寫千幅一筆字

名醫曝星雲「置生死於度外」　每天寫千幅一筆字

黃敏惠：謝謝星雲大師一生的奉獻

黃敏惠：謝謝星雲大師一生的奉獻

追思星雲　趙怡：一生遇過最偉大的人物

追思星雲　趙怡：一生遇過最偉大的人物

關鍵字：

星雲大師圓寂荼毘安葬佛光山萬壽園

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：超猛

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

更多

最夯影音

更多
撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面