星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

▲ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，今（6）日上午於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮，隨後並移至雲居樓開放信眾追思，佛光山即起派傳燈會弟子，24小時輪流守靈。預定13日下周一上午9點為大師舉行圓寂讚頌典禮，典禮後進行「荼毘」（火葬），永久安葬於佛光山萬壽園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 星雲大師真身起龕移靈。（圖／佛光山提供）

「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚於2月6日清晨5時，在大雄寶殿集結全山僧信，難掩悲痛宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」

「師父上人非常安詳，在大眾念佛聲中圓寂」佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也表示，「現在最重要的是大家團結一心共度難關」。

▲佛光山今日清晨正式宣布星雲大師圓寂。（圖／佛光山提供）

隨後進行大師法體真身起龕移靈，四眾弟子夾道跪迎、恭敬向大師頂禮三拜，回想起恩師的慈悲教誨、難掩內心悲慟，溢於言表，令人動容。

佛光山表示，星雲大師於2月5日下午5時在眾弟子虔誠念佛聲中圓寂涅槃、享耆壽97歲。星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。

▲星雲大師真身起龕移靈。（圖／佛光山提供）

星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式會場布置莊嚴隆重，兩旁並陳列一幅幅大師從年輕時渡海來台弘法、篳路藍縷闢建佛光山、開創人間佛教的珍貴照片，述說大師80餘年來弘法歷程走過的心路點滴，大師風範永留人間、淵遠流長。

星雲大師的法體真身今（6）起在雲居樓一連7天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。

典禮後，星雲大師法體真身將移往台南大仙寺「荼毘」（火葬），之後永久安葬於佛光山萬壽園。

「荼毘（音同皮）」為印度四葬之一，指焚燒遺體，埋其遺骨，即所謂火葬，在佛陀出世之前，這一葬法被視為正葬。