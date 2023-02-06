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星雲「安詳示寂」　證嚴法師發文：感念大師「愛護勉勵」

▲▼佛光山開山宗長星雲大師圓寂，慈濟基金會官網換上星雲法師的剪影，證嚴法師也發文悼念。

生活中心／台北報導

佛光山開山宗長星雲大師5日於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。慈濟基金會官網今天換上星雲法師的剪影，表達尊崇之意，證嚴法師也悼念表示，對於星雲大師「安詳示寂」感到無限緬懷，也回想1983年，慈濟醫院在花蓮國福里興建，「大師應邀前來參與動土盛典，並虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生。大師對慈濟的愛護勉勵，證嚴銘感於心。」

慈濟基金會在發出的哀悼文中指出，星雲法師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，於全球創建300餘所寺院，在台、美、澳、菲等地創辦5所大學，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願，利益天下無數信眾，深得普世尊崇。

另外，慈濟基金會與靜思精舍也聯名於「慈濟全球資訊網」發表「尊崇與悼念」，網站入口出現星雲法師的剪影，並寫下「佛光山創辦人星雲大師捨報圓寂」。

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《尊崇與悼念》全文：

驟聞上星下雲大師於二○二三年二月五日下午五點安詳示寂，享耆壽九十七歲，至哀至慟，無限緬懷！

大師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，於全球創建三百餘所寺院，在臺、美、澳、菲等地創辦五所大學，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願，利益天下無數信眾，深得普世尊崇。

長期以來，大師積極推動文化教育，指導監修《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。相繼成立「佛光出版社」、「佛光山文教基金會」、創辦「香海文化」、設立「人間衛視」。發行《人間福報》，成為第一份由佛教界發行的日報。此外，大師一生著作無數，輯成《星雲大師全集》三百六十五冊出版發行，逾四千萬字。其佛法之恢宏與文采，證嚴深為敬佩。

猶記一九八三年，於花蓮國福里舉行慈濟醫院第一次動土典禮，大師應邀前來參與動土盛典，並虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生。大師對慈濟的愛護勉勵，證嚴銘感於心。

感佩大師一生，秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範。深信大師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度化人心，續佛慧命。

靜思精舍
佛教慈濟基金會創辦人

釋證嚴 敬悼
二○二三年二月六日

▲▼佛光山開山宗長星雲大師圓寂，慈濟基金會官網換上星雲法師的剪影，證嚴法師也發文悼念。

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