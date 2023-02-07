民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

▲民進黨舉行「夏立言堅持訪中，國民黨朝共不演了」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率領的國民黨大陸訪問團預計於2月8日至17日前往北京等5地訪問。民進黨新聞部主任張志豪7日質疑，「國共圖謀」到底是什麼？是否為了讓國民黨提出中國可以接受的總統候選人？請問去年高呼「請敗家老頭放過國民黨」的青壯派跑去哪裡了？這次要不要出來喊一下？

民進黨今天上午舉行「夏立言堅持訪中，國民黨朝共不演了」記者會，張志豪及發言人黃彩玲與會。

張志豪批評，中國間諜氣球事件正在發生，夏立言此時此刻堅持訪中，國共之間到底存在什麼政治交易？難道國民黨為了提名總統候選人，執意現在就要去嗎？國民黨「朝共促統」，棄國家利益於不顧，急著向中國輸誠，不禁懷疑國共圖謀到底為了什麼？是否為了共同呼應中國國家主席習近平「統一台灣」的主張，出賣台灣人民的利益？

張志豪指出，去年7月海峽論壇，夏立言與中國全國政協主席汪洋唱和，重新確認馬習會「只有一個中國，沒有一中各表的九二共識」，8月夏立言訪中更引發國民黨內青壯派炸鍋，喊話「請敗家老頭放過國民黨」，請國民黨說清楚，要不要請夏立言停止訪中，請敗家老頭放過國民黨？

張志豪說，去年夏立言訪中時，海協會長張志軍稱中國對台軍演是「正義之舉、打擊台獨」，夏立言當場只能默默吞下，且當時中國正對台軍演，進行實彈射擊，請問這次國民黨見了誰、談了什麼，還要再次欺騙國人嗎？提醒國民黨和國民黨主席朱立倫，作為最大在野黨，不顧台灣人民的利益和尊嚴，在美國國務卿布林肯都停止訪中的時刻，竟然還可以繼續派副主席訪中，國民黨心中還有台灣人民嗎？還要繼續進入中國所設定的政治框架嗎？