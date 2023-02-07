林智堅被丟包？　郭正亮預言：賴清德搞不好會切割

▲前新竹市長林智堅。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

前新竹市長林智堅因在中華大學碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，去年透過委任律師向教育部提出訴願，已被教育部駁回訴願，訴願書內更顯示林智堅基礎研究能力不足。前立委郭正亮認為，林智堅已被丟包，更預言發展到一定態勢，身兼民進黨主席的副總統賴清德，搞不好也會切割。

郭正亮在《大新聞大爆掛》說，教育部訴願判決是丟包，早在之前民進黨敗選報告對林智堅就指名道姓，「我甚至認為發展到一定態勢，搞不好賴清德也會做切割，開除林智堅黨籍」。

林智堅因論文抄襲爭議退出桃園市長選舉，中華大學的部分，林智堅先後透過律師向教育部提出訴願，教育部也在去年9月收到訴願書，經過3個多月審議，教育部在上月19日以公文回覆，確定林智堅針對中華大學的訴願駁回。

根據教育部訴願書內容，教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。

此外，審議委員會詢問林智堅有關論文內容相關問題發現，林智堅不僅無法明確回答該論文基本研究方法第3章第2節數學模式或方程式來源、內容意義、源自於何人研究成果或文獻，甚至在有關研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的期末報告書、甚而為該期末報告書的主要執筆人，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力。」