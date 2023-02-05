新北社區打造魚菜共生示範區　健全二級保育鳥類循環生態

▲淡水忠寮社區打造魚菜共生示範區。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了推動食農教育，淡水區忠寮社區長期參與新北市農村再生計畫，新北市政府農業局與水保局協助食農教育課程增能培訓及場域道路改善，近期農業局更以淨化水質、穩定邊坡及環境景觀營造為主軸，打造魚菜共生示範區，健全二級保育鳥類循環生態系統，後續社區也將推出生態導覽及食農教育活動。

為活化閒置場域，忠寮社區理事長李鎮榮推動建置魚菜共生示範區，農業局辦理整治工程，以石頭取代混凝土之生態工法，修築梯田邊坡融入地景，同時砌石邊坡營造多孔隙的生態環境提供了生物棲息空間，縮短生態復育時間。由台灣大學團隊辦理生態調查，共計有70種物種842隻次，包含鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、蝦蟹類以及昆蟲類。

▲新北市農業局辦理整治工程，以石頭取代混凝土之生態工法，修築梯田邊坡融入地景。

另外也發現有第二級珍貴稀有保育類野生動物八哥、領角鴞與大冠鷲，9種台灣特有種及9種台灣特有亞種，顯示該處有健全的生態系統。施工規劃融入景觀設計思維，全區皆保留原有植物並加強植栽，美化植生；另魚池排放之魚肥水流入生態池，池內佈置水生植物並經過沉澱、曝氣淨化後，營造生物躲藏棲地，有利於螢火蟲、蛙類及昆蟲復育。

透過步道動線規劃及平緩護坡，讓遊客可以更加靠近觀察了解魚菜共生循環原理，後續社區也將持續推出生態及食農教育相關活動。忠寮社區理事長李鎮榮表示，本工程協助社區發展生態觀光，未來致力將社區與食農教育結合，使生態環境的維護和公民素養的美德能夠向下扎根。

▲為活化閒置場域，忠寮社區理事長李鎮榮推動建置魚菜共生示範區。

農業局長李玟表示，整治工程的初衷是為了保護人民生命財產安全，在進行必要的整治時，兼顧自然環境保護，加入生態調查、復育，以生態作為基礎，工程營造水棲生物的復育空間，如多孔隙砌石護岸，整治的同時也採納當地居民意見，讓工程能夠互利共榮，協助社區重現大屯山腳下的百年風貌及社區發展，推廣食農教育、魚菜共生理念，希望繼續往下扎根、傳承給下一代。

▲魚菜共生示範區協助社區發展生態觀光，未來致力將社區與食農教育結合。