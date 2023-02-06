嘉義人哭了！　15年「家樂福北門店」2／26確定熄燈

▲家樂福北門店2月26日結束營業。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

嘉義人哭哭！家樂福北門店今（6）日發出最新公告，表示門市將在2月26日晚間11時正式結束營業，消息一出引來在地人不捨直呼「好可惜」、「這裡很方便的說」、「這是我的青春」。對此，業者證實消息指出，關店原因為租約到期，再加上該地已由市府規劃蓋新圖書館，故不再續約，目前也正在積極尋找新點展店。

家樂福北門店於2008年開幕，深耕在地約15年時間，今（6）日貼出最新結束營業公告，將於2月26日晚間11點正式熄燈，關店原因為租約到期，業者也進一步說明表示，該店為國有地並以簽約方式承租，但因市府規劃要建設新圖書館，因此合約到期後不再續約，目前也積極尋找合適地點進行展店，請消費者放心。

家樂福北門店確定熄燈日期公開後也引來不少在地人留言「這家超方便的說」、「這是我的青春」、「我天天買菜的地方要收了」、「真的要變成回憶了」、「哭了」、「可惜，都只逛這一間」。

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