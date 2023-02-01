雞塊加1元多1件、咖啡買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天

▲麥當勞最新優惠券爽吃42天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收下！人氣速食品牌「麥當勞」祭出最新「玉兔迎春優惠券」了，不僅有麥克雞塊、大薯加1元多吃1件，還有指定咖啡飲品買1送1等超殺好康，整張券狂省超過2869元，即日起限時42天搶吃。

▲4塊麥克雞塊加1元多吃1件。

▲麥當勞「玉兔迎春優惠券」網羅47種超殺優惠。

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃了，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3月14日限定開吃。

▲肯德基5大品項買1送1。（示意圖／記者湯興漢攝）

另，肯德基即日起至2月4日祭出「5大品項買1送1」優惠，品項有小份香酥脆薯（40456）、4塊上校雞塊（40457）、大杯玉米濃湯（40458）、中杯百事可樂（40459）及草苺起司冰淇淋大福（40460），期間只要於全台門市出示優惠代碼即可享有優惠。

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