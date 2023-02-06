▲鹿草圓山宮元宵「放火馬」65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府，下同）



記者許力方／綜合報導

5日元宵節夜晚，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統「火馬祭」、擲炮包中大獎民俗宗教活動，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜及圓山宮主委陳日清等民代貴賓先於大殿團拜後，齊力將火馬拉至燒馬場，隨後點燃引信，火勢點燃鞭炮，引燃火馬，火炎中火馬神容活現，如神駒奔騰，載著信徒祈願直奔上天。盛大儀式吸引大批民眾到場觀看，煙火、鞭炮炮聲隆隆，火馬猛烈沖天，場面壯觀。

翁章梁說，元宵節圓山宮重頭戲燒火馬，景象非常壯觀，藉由焚燒火馬帶走壞運，讓好運進來，不只鹿草鄉親，許多來自全台各地的遊客也特別前來看這罕見儀式，一同迎接新的一年！

翁章梁特別感謝圓山宮將傳統儀式找回來，且一年辦得比一年盛大，傳統文化具有獨特的力量與魅力，期盼藉由火馬祭凝聚鹿草人的向心力，讓大家對自己的家鄉更加有感情且蓄積能量，共同將傳統文化保存、持續延續，期待一年比一年更好。

陳日清指出，鹿草圓山宮「放火馬」是自清代開始就有的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄所辦，中斷60年後，於2021年再次恢復舉辦， 今元宵節焚化總計65隻火馬，期待未來能延續且擴大放火馬民俗文化活動。

放火馬儀式後，現場接著進行傳統民俗技藝擲炮台。陳日清說明，擲炮台活動是在近2層樓高的空中，吊起用紙糊的八角型炮台，炮台內放置爆竹，參賽民眾需將點燃的鞭炮擲進炮台內，引爆裡面的鞭炮，就能獲得好運；因砲台洞口不大，要能順利投入相當不易。

陳日清笑說，擲炮台完全是憑運氣，點燃者獲勝可獲得廟方準備的大獎。現場在宣布活動開始後，鞭炮從四面八方擲出，砲聲連連，場面熱鬧滾滾。

至於謝火馬（射火馬、放火馬）在清朝中葉嘉慶年間福建沿海最為盛行，當時民間街坊對瘟疫蔓延的控制，祈求五榖豐收、人丁興旺，都是藉由宗教信仰的儀式，祈求神明指派兵馬，載走瘟疫得到神的保佑，故用稻草紮成馬形狀燃燒，象徵神之火馬載走瘟疫及祈求能得到蒼天大降吉祥、賜福平安，經過時代的演變，各類造形都有，慢慢的做成八角，競技比賽形式的炮台。

康熙47年，當時福建省泉州府同安縣人陳立勳、陳允捷、林龔孫、陳國祚來鹿仔草庄開墾，隨身帶著王孫大使金身，後人為飲水思源，在清乾隆20年建廟完成，命名為圓山宮。

圓山宮王孫大使公，乃為西井、鹿草、鹿東三村所在地百姓信仰中心，且是本省王孫大使來台開基祖廟，並分靈在全省各地方，大使公自從鎮殿在本庄後，神威顯赫，拯救萬人的神蹟不計其數，也因為神蹟甚多，神威遠播全省。在大使公的聖誕千秋日子農曆五月四日前來自全省各地進香的眾善信、車水馬龍，絡繹不絕，為嘉義縣相當有史蹟價值的廟宇。

圓山宮主祀神明為王孫大使王孫大使，原名是謝聖賢，宋朝人，是王侯子弟，某日，來到福建省泉州府同安縣安仁里堡坑社，投宿於陳員外府上。當時，安仁里有一座鳳山山脈，山腳下有一座湖，湖中相傳有田螺精化做人形做怪，地方惶惶不安。正巧，陳員外的千金被田螺精纏身，一病不起。於是謝聖賢乃手拿寶劍，去除禍害。此時，自空中傳來鼓樂仙音，迎接謝聖賢歸仙位，謝聖賢乃一同升天。居民為感念他們捨身成仁，就在鳳山之下興建廟宇，成為「鳳山宮」，並奉祀為主神。