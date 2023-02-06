　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！

▲▼鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府）

▲鹿草圓山宮元宵「放火馬」65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府，下同）

記者許力方／綜合報導

5日元宵節夜晚，嘉義縣鹿草鄉圓山宮舉辦傳統「火馬祭」、擲炮包中大獎民俗宗教活動，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜及圓山宮主委陳日清等民代貴賓先於大殿團拜後，齊力將火馬拉至燒馬場，隨後點燃引信，火勢點燃鞭炮，引燃火馬，火炎中火馬神容活現，如神駒奔騰，載著信徒祈願直奔上天。盛大儀式吸引大批民眾到場觀看，煙火、鞭炮炮聲隆隆，火馬猛烈沖天，場面壯觀。

翁章梁說，元宵節圓山宮重頭戲燒火馬，景象非常壯觀，藉由焚燒火馬帶走壞運，讓好運進來，不只鹿草鄉親，許多來自全台各地的遊客也特別前來看這罕見儀式，一同迎接新的一年！

翁章梁特別感謝圓山宮將傳統儀式找回來，且一年辦得比一年盛大，傳統文化具有獨特的力量與魅力，期盼藉由火馬祭凝聚鹿草人的向心力，讓大家對自己的家鄉更加有感情且蓄積能量，共同將傳統文化保存、持續延續，期待一年比一年更好。

陳日清指出，鹿草圓山宮「放火馬」是自清代開始就有的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄所辦，中斷60年後，於2021年再次恢復舉辦， 今元宵節焚化總計65隻火馬，期待未來能延續且擴大放火馬民俗文化活動。

▲▼鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府）

▲▼鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府）

放火馬儀式後，現場接著進行傳統民俗技藝擲炮台。陳日清說明，擲炮台活動是在近2層樓高的空中，吊起用紙糊的八角型炮台，炮台內放置爆竹，參賽民眾需將點燃的鞭炮擲進炮台內，引爆裡面的鞭炮，就能獲得好運；因砲台洞口不大，要能順利投入相當不易。

陳日清笑說，擲炮台完全是憑運氣，點燃者獲勝可獲得廟方準備的大獎。現場在宣布活動開始後，鞭炮從四面八方擲出，砲聲連連，場面熱鬧滾滾。

至於謝火馬（射火馬、放火馬）在清朝中葉嘉慶年間福建沿海最為盛行，當時民間街坊對瘟疫蔓延的控制，祈求五榖豐收、人丁興旺，都是藉由宗教信仰的儀式，祈求神明指派兵馬，載走瘟疫得到神的保佑，故用稻草紮成馬形狀燃燒，象徵神之火馬載走瘟疫及祈求能得到蒼天大降吉祥、賜福平安，經過時代的演變，各類造形都有，慢慢的做成八角，競技比賽形式的炮台。

康熙47年，當時福建省泉州府同安縣人陳立勳、陳允捷、林龔孫、陳國祚來鹿仔草庄開墾，隨身帶著王孫大使金身，後人為飲水思源，在清乾隆20年建廟完成，命名為圓山宮。

圓山宮王孫大使公，乃為西井、鹿草、鹿東三村所在地百姓信仰中心，且是本省王孫大使來台開基祖廟，並分靈在全省各地方，大使公自從鎮殿在本庄後，神威顯赫，拯救萬人的神蹟不計其數，也因為神蹟甚多，神威遠播全省。在大使公的聖誕千秋日子農曆五月四日前來自全省各地進香的眾善信、車水馬龍，絡繹不絕，為嘉義縣相當有史蹟價值的廟宇。

圓山宮主祀神明為王孫大使王孫大使，原名是謝聖賢，宋朝人，是王侯子弟，某日，來到福建省泉州府同安縣安仁里堡坑社，投宿於陳員外府上。當時，安仁里有一座鳳山山脈，山腳下有一座湖，湖中相傳有田螺精化做人形做怪，地方惶惶不安。正巧，陳員外的千金被田螺精纏身，一病不起。於是謝聖賢乃手拿寶劍，去除禍害。此時，自空中傳來鼓樂仙音，迎接謝聖賢歸仙位，謝聖賢乃一同升天。居民為感念他們捨身成仁，就在鳳山之下興建廟宇，成為「鳳山宮」，並奉祀為主神。

▲▼鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！（圖／嘉義縣政府）

ET快訊
快訊／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲
快訊／陽金公路大規模坍方　自來淨水廠「被吞噬」畫面曝
快刪！這3款App是「詐騙程式」　下載量破2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！

快訊／陽金公路土石崩塌　自來淨水廠被「全吞噬」雙向封閉

新北動物展演評鑑出爐　野柳海洋世界、鹿羽松牧場獲良級

新北社區打造魚菜共生示範區　健全二級保育鳥類循環生態

紅火蟻入侵林口變電所　新北即時防治保護民生用電

「2023龍潭迎古董」踩街熱鬧起走　展現有趣庶民文化

台東元宵節遶境祈福2／5開鑼　51間廟宇+團體參加

振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回：現在結婚大不易

元宵廟會轎班拉K助興　眼尖女警一眼識破活逮

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

拜登下令擊落陸方間諜氣球　戰機飛彈射爆瞬間影片曝！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

美軍擊落陸方間諜氣球　陸外交部：完全是意外

洗手甩水噴到下單頁面　誤買13台車她崩潰跪地

鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！

快訊／陽金公路土石崩塌　自來淨水廠被「全吞噬」雙向封閉

新北動物展演評鑑出爐　野柳海洋世界、鹿羽松牧場獲良級

新北社區打造魚菜共生示範區　健全二級保育鳥類循環生態

紅火蟻入侵林口變電所　新北即時防治保護民生用電

「2023龍潭迎古董」踩街熱鬧起走　展現有趣庶民文化

台東元宵節遶境祈福2／5開鑼　51間廟宇+團體參加

振聲高中校友藝術聯展　桃園展演中心登場

蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回：現在結婚大不易

元宵廟會轎班拉K助興　眼尖女警一眼識破活逮

夢想家帥哥洋將首秀　卡拉曼：台籃水準不輸歐洲

鹿草圓山宮元宵「放火馬」　65隻烈焰沖天超震撼！

許藍方被網指「易怒自卑」！她淡定長文回應：真的可以學著反省自己

「強迫上網看帳單」用戶怒：駭客友善！　北富銀3點回應

師父駕駛196萬暴力鴨！眾人驚呆「海放大師」背影帥炸　本尊回應了

《鬼滅之刃 上弦集結，前往刀匠村》首日票房推估破3億！主題曲片段解禁

快訊／鄭志龍批評裁判遭PLG開罰　鋼鐵人聲援力挺

《寶可夢》卡牌朱／紫擴充包第一彈發售　佐藤健+全新御三家登廣告

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

陽金公路土石崩　淨水廠被全吞噬

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

蓮生活佛為38對新人福證　單身許淑華妙回

鹿草圓山宮元宵放火馬　震撼烈焰

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

元宵廟會轎班拉K助興活逮

便當嬤罵兒：不去賣，工人去哪吃

快訊／高雄左營6471戶大停電搶修中

振聲校友藝術聯展　桃園展演中心登場

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

新北打造魚菜共生示範區　二級保育鳥類循環生態

偷老舊機車狂繞數小時　理由讓人噴飯

更多熱門

相關新聞

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街

少子化時代來臨，不少家長挑選用心照顧孩子的補習班，當然也得到家長相當的回饋。嘉義市一知名補習班因為教學地址變遷，在遷往新址前號召車隊遊街，約20台價值百萬以上的賓士車來相助，車隊總值初估破5千萬，車主大多都是家長及補習班老闆友人，因肯定補習班業主的教學理念以及待人相處，自願加入車隊招生行列。

地主取得共識　民雄鬼屋整棟打包賣6800萬

地主取得共識　民雄鬼屋整棟打包賣6800萬

夜跑見女蹲路中　下秒被徹底感動

夜跑見女蹲路中　下秒被徹底感動

5釣客乘波特船出海垂釣「全翻了」

5釣客乘波特船出海垂釣「全翻了」

保時捷970車頭一偏　撞上500萬「路上頭等艙」

保時捷970車頭一偏　撞上500萬「路上頭等艙」

關鍵字：

火馬嘉義

讀者迴響

熱門新聞

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

即／鹽水蜂炮累計12人受傷！13歲男左眼遭炸傷

許富凱含淚認爸爸腦死靠儀器維持　哭到瘦4公斤

郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

陽金公路土石崩　淨水廠被全吞噬

好萊塢金童「認了性虐待」跌神壇！

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

星雲法師長年受糖尿病所苦　病痛纏身多年笑看生死

廁所塞滿木頭　內行人一看勸報警

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面