棒腿、腿排一次吃！　速食店「8塊炸雞桶下殺77折」只有27天

▲拿坡里炸雞桶下殺77折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控快收！人氣速食店「拿坡里」最新限時優惠來了，即日起至3月1日爽吃「8塊炸雞下殺77折」，且一次就能吃到棒腿、腿排2種選擇，趕緊衝。另，麥當勞至3月14日前也有「玉兔迎春優惠券」，一口氣網羅47種優惠組合，包括買1送1、加1元多1件等好康，通通不能放過。

拿坡里推出「雞腿二重奏77折吃」下殺優惠，內含4隻咔滋多肉的棒腿及4塊鮮嫩多汁的腿排，還有1瓶1.25L飲料，吃喝直接一次滿足，即日起至3月1日限時27天於炸雞專賣店開吃。

▲▼麥當勞最新玉兔迎春優惠券開吃。

另，麥當勞近日也有最新「玉兔迎春優惠券」，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3月14日限定開吃。

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