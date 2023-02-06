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準備搭郵輪看極光、衝荷比法玩了！　家樂福兔年福袋幸運得主出爐

▲▼家樂福兔年福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福兔年福袋中獎序號出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

開獎了！量販店「家樂福」大年初一開賣袋袋有獎的「錢兔似錦新春福袋」，頭獎送出價值43萬元的15天豪華郵輪之旅雙人行，直接去追夢幻極光，貳獎也有荷比法10日雙人遊，今（6）日正式抽出中獎序號，並公開開出獎項之門市及幸運得主，幸運兒趕快衝領獎。

▲▼家樂福兔年福袋開獎。（圖／翻攝家樂福官網）

▲家樂福抽出兔年福袋頭獎、貳獎。（圖／翻攝家樂福官網

家樂福今（6）日抽出兔年福袋頭獎、貳獎幸運得主，頭獎祭出價值43萬7600元的「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」，中獎序號為「ZQLJCSGV」，並在家樂福超市五股西雲店開出；貳獎則是價值17萬9800元的「荷比法10日雙人遊」，中獎序號為「CFN3C77M」，開出門市為家樂福量販店花蓮店。

提醒中獎者須自行至活動網頁填寫資料，並附上身分證正反面影本、抽獎憑證正本（錢兔似錦刮刮卡）、中獎稅郵政匯票正本及相關必要文件，並於2023年2月21日前寄出，以免與獎項錯身而過。

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