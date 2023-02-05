國中生走路邊遭追撞慘斷牙！吃飯要花3小時　騎士神隱挨告傷害

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名國一男學生，在年前除夕夜跟媽媽外出步行去買東西，卻遭一名工人騎機車從後方撞倒，造成他2顆門牙斷裂，事後工人做完事故筆錄後就神隱避不見面，家長氣炸提告，男學生也因斷牙吃飯都要花上3小時以上，內心相當害怕，也不願再走那條路，警方將依過失傷害罪送辦。

▲國中生被撞斷2門牙，當場滿口血 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，13歲賴姓國中生在上個月（1月）21日除夕夜晚間8時許，跟媽媽外出沿著土城區延吉街往金城路路邊行走，要去買東西，未料，46歲曾姓工人剛下班騎機車要返家，沿延吉街往延壽路直行，突然不明原因直接從後方撞上走在路邊的國中生，將他撞倒在地。

▼監視器拍下曾男從後方追撞國中生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

國中生媽媽緊急將他扶起，發現他滿口鮮血，門牙被撞斷，曾男卻不顧受傷的國中生，一直說「我趕時間，我要走！」媽媽立即報警，要他必須等警察到場才能走，警方獲報到場依規定製作事故筆錄，留下雙方個資。

事後國中生到院檢查，2顆門牙斷裂其中1顆門牙還插進牙齦，必須動手術並植牙，他因為這樣，吃飯都要花上3小時以上，還害怕地說「不敢走那條路了」，媽媽事後打曾男的電話，卻直接完全神隱聯繫不上，因正值過年期間，媽媽待年後，同月31日到轄區派出所對曾男提告，警方將依過失傷害罪將曾男送辦。

▼警方到場做事故處理 。（圖／記者陳以昇翻攝）