馬鳴山五年千歲遶境吃飯擔　賴清德：台灣一定會贏

▲賴清德出席馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節暨遶境活動。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是元宵節，副總統賴清德5日下午前往雲林出席「112年馬鳴山五年千歲吃飯擔文化」暨遶境活動，祈求台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，並期許國人團結合作、同心打拚，台灣、雲林一定會贏。

賴清德致詞時說，他久仰雲林馬鳴山鎮安宮「吃飯擔」文化節盛名，首次參加，看到場面比過年還熱鬧，果然名不虛傳。鎮安宮五年千歲坐鎮雲林褒忠馬鳴山已百餘年，保境佑民，神威顯赫、香火鼎盛，為信眾消災解厄，驅逐疫情，開啟吃飯擔文化節的信仰習俗，一年比一年更熱鬧。

賴清德說，他很高興來參加這項有意義的活動，祈求五年千歲保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓台灣人民過著正常健康的生活。

賴清德提及，吃飯擔文化節在2019年登錄為國家級無形文化資產，加上雲林縣原有的4項無形文化資產，使雲林不只是農業首都、民主聖地，也是文化大縣，期盼大家團結合作、同心打拚，台灣、雲林一定會贏，並祝福大家身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。

本場活動包括雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、蘇治芬、林文瑞及馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹等人均出席。