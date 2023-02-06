　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡舒培嗆羅智強選立委「想得要命」　他嘆：綠能你不能的奇特標準

▲▼簡舒培、羅智強。（圖／記者劉昌松、宋良義攝）

▲簡舒培、羅智強。（圖／記者劉昌松、宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員簡舒培日前在大安區掛「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，遭國民黨部分人士酸是「想選立委」的起手式，她也回嗆表態參選立委但尚未宣布選區的前議員羅智強，近期在大安區動昨頻頻才是「想選得要命」。對此，羅智強回應，別人換跑道選立委是「罪該萬死」，自己換跑道選立委是「順天應人」，真是「綠能你不能」的奇特標準。

簡舒培6日在臉書批評，國民黨一而再、再而三拋棄大安區市民還敢嗆聲市民，真是「厚顏無恥」、「吃人夠夠」。她還提到，有國民黨人士表示，她掛布條是想選立委「想選得要命」，但看看最近媒體報導，這位批評者的師父羅智強動作頻頻，遷戶籍到大安區，還有穿著「大安區立委參選人」背心的工作人員幫羅智強跑行程，甚至國民黨人士還開始「黃袍加身」鼓吹羅智強參選。她大酸，「到底是誰想選得要命？我想『羅智強之心路人皆知』。」她也痛批，羅智強之前為了選桃園市長，一屆議員任期都沒當完就辭職，拋棄大安文山市民，現在為了幫自己找工作，又起心動念要回來大安區選立委，叫子弟兵出來亂嗆聲搶聲量。

對此，羅智強回應「簡舒培的邏輯，其實我不太懂」，他提到，簡舒培想選立委，叫做「為民服務」；羅智強想選立委，叫做「厚顏無恥」；簡舒培剛選上議員想選立委，叫做「更上層樓」；王鴻薇剛選上議員想選立委，叫做「吃人夠夠」。他指出，簡舒培是民進黨的超級戰將，這一次大安文山市議員選舉，簡舒培拿下民進黨的第一高票，以簡舒培這樣的成績，想要代表民進黨選立委，絕對是夠資格，對這一位台北市議會的老同事，自己也會給予祝福。

羅智強表示，但是，邏輯還是要有一致性，別人換跑道選立委是「罪該萬死」，自己換跑道選立委是「順天應人」，他大嘆，「這種『綠能你不能』的奇特標準，會把大家搞得很亂耶。」

ET快訊
新莊妙齡女虐貓！牠4腳「爛到見骨」　截肢終身殘廢
恐怖影片曝！國道開一半遭「壓扁」　上半車身消失
碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接
精神差、吃不下！26歲男宮廟收驚　突「抽搐咬舌」死亡
洗刷行人地獄！北市3路段改成「機車彎」　停車格減少
發生率第1名癌症！「直腸癌vs.大腸癌」症狀差在這　醫：復發
快訊／爆首例XBB.1.5！　20多歲男確診
快訊／土耳其強震　台灣宣布捐贈600萬元賑災
星雲生前交代「坐缸」圓寂　開缸若顏面如生將成「肉身佛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣燈會開幕被安排「最角落」　柯文哲：有差嗎？大家看燈非看我

蔡英文慰問土耳其強震　台灣願提供即時救援、賑災協助

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接

簡舒培嗆羅智強選立委「想得要命」　他嘆：綠能你不能的奇特標準

避免機車「騎上人行道」　北市3月將3路段車格改成「機車彎」

綠批立委任內質詢率掛零　林明溱駁造謠：曾獲評優質立委

土耳其強震！外交部：中華民國台灣政府捐贈598.8萬元賑災

藍白不合？　陳水扁：柯文哲2024「一定會參選到底」

「中央不能集權又集錢」！　國民黨團要政院「盡快修正財劃法」

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

台灣燈會開幕被安排「最角落」　柯文哲：有差嗎？大家看燈非看我

蔡英文慰問土耳其強震　台灣願提供即時救援、賑災協助

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接

簡舒培嗆羅智強選立委「想得要命」　他嘆：綠能你不能的奇特標準

避免機車「騎上人行道」　北市3月將3路段車格改成「機車彎」

綠批立委任內質詢率掛零　林明溱駁造謠：曾獲評優質立委

土耳其強震！外交部：中華民國台灣政府捐贈598.8萬元賑災

藍白不合？　陳水扁：柯文哲2024「一定會參選到底」

「中央不能集權又集錢」！　國民黨團要政院「盡快修正財劃法」

陽金公路坍方268戶停水　台水董座緊盯搶修「明下午供水」

台灣燈會開幕被安排「最角落」　柯文哲：有差嗎？大家看燈非看我

北韓嚴重饑荒！第二大城「每天數十人餓死」　驚動金正恩派幹部視察

揭秘台南鄉親愛吃美食！中藥胡椒炸雞限量秒殺　老牌點心攤藏大美味

華航小小機師體驗營！邀原聲童聲合唱團進「模擬機艙」觀摩

蔡英文慰問土耳其強震　台灣願提供即時救援、賑災協助

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

鄒承恩控制欲超強！老婆「為家庭」錯失醫美高階主管職

指揮中心曝全台數據！5縣市75歲↑長者逾2成「至今沒打過新冠疫苗」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

中研院士朱雲漢辭世　享壽67歲

朱雲漢直腸癌過世　蔡詩萍哀悼：學長很優秀

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

柯站台灣燈會最邊緣　蔣：中央規劃

元宵禁忌多！美擊落間諜氣球　中犯1錯弄衰自己

韓國瑜悼念星雲：世上有3種人值得敬仰

星雲法師辭世　佛光山6日對外說明

陳水扁：蔡英文不是挺林智堅抄襲

谷阿莫選時力決策委員　微博、B站被封

星雲大師圓寂　侯友宜哀悼：永遠記得他的一句話

土耳其強震！外交部：捐贈598.8萬元賑災

避免機車騎上人行道　北市3路段車格改機車彎

幕後／郭台銘喊「心繫台灣」！　 何時回黨參選時機曝光

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

更多熱門

相關新聞

10年前「被星雲大師開示」　他驚呼：全身像被電流一震

10年前「被星雲大師開示」　他驚呼：全身像被電流一震

佛光山「開山宗長」星雲大師5日圓寂，享嵩壽97歲，國民黨前議員羅智強稍早發文悼念，更吐露10年前接受大師開示時，彷彿全身被電流一震，而那兩段話大大影響了他的人生，直到今日仍銘記於心。

港湖區激戰！　吳欣岱分析「國民黨是否禮讓黃珊珊」

港湖區激戰！　吳欣岱分析「國民黨是否禮讓黃珊珊」

街頭掛布條喊「還我大安區立委」　簡舒培批國民黨：把人民當塑膠

街頭掛布條喊「還我大安區立委」　簡舒培批國民黨：把人民當塑膠

基隆廢土棄置傷市民　台肥澄清「兩碼事」

基隆廢土棄置傷市民　台肥澄清「兩碼事」

藍掀立委世代交替戰　他：「不分區」不可為黨主席禁臠

藍掀立委世代交替戰　他：「不分區」不可為黨主席禁臠

關鍵字：

大安區簡舒培羅智強立委

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面