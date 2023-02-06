簡舒培嗆羅智強選立委「想得要命」　他嘆：綠能你不能的奇特標準

▲簡舒培、羅智強。（圖／記者劉昌松、宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員簡舒培日前在大安區掛「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，遭國民黨部分人士酸是「想選立委」的起手式，她也回嗆表態參選立委但尚未宣布選區的前議員羅智強，近期在大安區動昨頻頻才是「想選得要命」。對此，羅智強回應，別人換跑道選立委是「罪該萬死」，自己換跑道選立委是「順天應人」，真是「綠能你不能」的奇特標準。

簡舒培6日在臉書批評，國民黨一而再、再而三拋棄大安區市民還敢嗆聲市民，真是「厚顏無恥」、「吃人夠夠」。她還提到，有國民黨人士表示，她掛布條是想選立委「想選得要命」，但看看最近媒體報導，這位批評者的師父羅智強動作頻頻，遷戶籍到大安區，還有穿著「大安區立委參選人」背心的工作人員幫羅智強跑行程，甚至國民黨人士還開始「黃袍加身」鼓吹羅智強參選。她大酸，「到底是誰想選得要命？我想『羅智強之心路人皆知』。」她也痛批，羅智強之前為了選桃園市長，一屆議員任期都沒當完就辭職，拋棄大安文山市民，現在為了幫自己找工作，又起心動念要回來大安區選立委，叫子弟兵出來亂嗆聲搶聲量。

對此，羅智強回應「簡舒培的邏輯，其實我不太懂」，他提到，簡舒培想選立委，叫做「為民服務」；羅智強想選立委，叫做「厚顏無恥」；簡舒培剛選上議員想選立委，叫做「更上層樓」；王鴻薇剛選上議員想選立委，叫做「吃人夠夠」。他指出，簡舒培是民進黨的超級戰將，這一次大安文山市議員選舉，簡舒培拿下民進黨的第一高票，以簡舒培這樣的成績，想要代表民進黨選立委，絕對是夠資格，對這一位台北市議會的老同事，自己也會給予祝福。

羅智強表示，但是，邏輯還是要有一致性，別人換跑道選立委是「罪該萬死」，自己換跑道選立委是「順天應人」，他大嘆，「這種『綠能你不能』的奇特標準，會把大家搞得很亂耶。」