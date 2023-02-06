▲佛光山星雲法師昨安詳離世。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

佛光山「開山宗長」星雲大師5日圓寂，享嵩壽97歲，國民黨前議員羅智強稍早發文悼念，更吐露10年前接受大師開示時，彷彿全身被電流一震，而那兩段話大大影響了他的人生，直到今日仍銘記於心。

羅智強在臉書娓娓道來，2013年間，他因政治風暴離開總統府，接著短暫主持了政論節目，但收視率慘不忍賭，某天有位媒體朋友給他建議，直言「當今的政治氛圍，只有批評馬英九會有收視率，你不批馬，節目早晚做不下去。」

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巧的是，他隔天應邀和星雲大師吃了一餐素齋，當時大師拿出了一疊「人生卜事」小卡片，要與會者每人抽一張打開，為大家開示當下遇到的難題，「輪到我時，我不小心抽了二張，我本想退還一張，大師說，不用，抽兩張，就代表兩張對我都有意義，要我打開。」

當羅智強打開第一張卡片時，全身好像被電流一震，卡片上寫著，「有情有義，情義是人生的基石。」這番話完全戳中他內心的聲音，「馬英九對我有提攜之恩，我不可能背棄這份情義。」

▲羅智強坦言，星雲法師的開示對他影響很深。（圖／佛光山提供）

緊接著他又開了第二張卡片，上面的內容同樣讓他心頭為之一顫，「先檢查自己的心，要知道自己的心是善是惡？」於是他更加堅定了信念，沒多久就辭去主持人的工作。

羅智強表示，「有情有義」、「明辨善惡」這兩張卡片，有很長的一段時間，都放在他的皮夾裡，當作人生座右銘，怎料後來皮夾不見，也從此失去了這兩張寶貴的卡片，至今都令他覺得遺憾。

對此，網友們也有感而發，紛紛回應「做人的一生，所持的就是這種態度，日後才能令人懷念對社會善的影響」、「卡不在、人也不在，但對你的影響依然還在最為重要」、「南無阿彌陀佛」、「祈願大師乘願再來，廣度眾生，阿彌陀佛」。