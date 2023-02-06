　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10年前「被星雲大師開示」超震撼　羅智強吐過程：全身像被電流一震

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（圖／資料照）

▲佛光山星雲法師昨安詳離世。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

佛光山「開山宗長」星雲大師5日圓寂，享嵩壽97歲，國民黨前議員羅智強稍早發文悼念，更吐露10年前接受大師開示時，彷彿全身被電流一震，而那兩段話大大影響了他的人生，直到今日仍銘記於心。

羅智強在臉書娓娓道來，2013年間，他因政治風暴離開總統府，接著短暫主持了政論節目，但收視率慘不忍賭，某天有位媒體朋友給他建議，直言「當今的政治氛圍，只有批評馬英九會有收視率，你不批馬，節目早晚做不下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

巧的是，他隔天應邀和星雲大師吃了一餐素齋，當時大師拿出了一疊「人生卜事」小卡片，要與會者每人抽一張打開，為大家開示當下遇到的難題，「輪到我時，我不小心抽了二張，我本想退還一張，大師說，不用，抽兩張，就代表兩張對我都有意義，要我打開。」

當羅智強打開第一張卡片時，全身好像被電流一震，卡片上寫著，「有情有義，情義是人生的基石。」這番話完全戳中他內心的聲音，「馬英九對我有提攜之恩，我不可能背棄這份情義。」

星雲大師「遺產金額曝光」！　主要來源不是捐贈

▲羅智強坦言，星雲法師的開示對他影響很深。（圖／佛光山提供）

緊接著他又開了第二張卡片，上面的內容同樣讓他心頭為之一顫，「先檢查自己的心，要知道自己的心是善是惡？」於是他更加堅定了信念，沒多久就辭去主持人的工作。

羅智強表示，「有情有義」、「明辨善惡」這兩張卡片，有很長的一段時間，都放在他的皮夾裡，當作人生座右銘，怎料後來皮夾不見，也從此失去了這兩張寶貴的卡片，至今都令他覺得遺憾。

對此，網友們也有感而發，紛紛回應「做人的一生，所持的就是這種態度，日後才能令人懷念對社會善的影響」、「卡不在、人也不在，但對你的影響依然還在最為重要」、「南無阿彌陀佛」、「祈願大師乘願再來，廣度眾生，阿彌陀佛」。

❤花月嵐禮盒、4大瓶洗衣精399、葉黃素、1包不到12元衛生紙！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
鹽水蜂炮狂炸釀70傷！男牛仔褲遭炸碎慘況曝　13歲少年射傷左
土耳其強震恐破千人死亡！　高樓瞬間「整棟消失」畫面曝
韓女星突曬「私密床照」枕手甜笑！　2天後認愛：剛交往
跟大家告假！　星雲遺囑全文曝光
大量建築物倒塌！傷亡慘重　土耳其請求國際援助
快訊／國道嚴重車禍！自小客車頂扁了　1男命危
快訊／空軍軍官營區內輕生！　緊急送醫仍不治
快訊／迷客夏宣布漲價　43品項全變貴
柯文哲任內籌備台灣燈會卻「站角落邊緣」　蔣萬安：是中央安排

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

蕭青陽連7次獲葛萊美獎！首攜手女兒奪「最佳唱片包裝」作品亮點

石崇良接健保署長「先救資安」！部份負擔上路「沒有時程表」

跟大家告假！星雲5千字遺囑《真誠的告白》　全文曝光述一生

新北這區捐血「送1箱雞蛋」　全台整理文曝光！PTT洗版：救血荒

全聯超狂「情人節專區」老司機見1物秒懂：一條龍服務！還擺大黃瓜

快訊／鋒面通過砸雨彈！2縣市「大雨特報」　雨停時間曝

有輕生意念學生每年近2000人　湯志民籲教師「不要只重視學科」

輔大陳若儀道歉了！爆未婚夫「住內湖豪宅」　拒收30萬分手費求和

被冠「政治和尚」！星雲霸氣回：出家人也要當兵繳稅為何不能關心

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

拜登下令擊落陸方間諜氣球　戰機飛彈射爆瞬間影片曝！

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

蕭青陽連7次獲葛萊美獎！首攜手女兒奪「最佳唱片包裝」作品亮點

石崇良接健保署長「先救資安」！部份負擔上路「沒有時程表」

跟大家告假！星雲5千字遺囑《真誠的告白》　全文曝光述一生

新北這區捐血「送1箱雞蛋」　全台整理文曝光！PTT洗版：救血荒

全聯超狂「情人節專區」老司機見1物秒懂：一條龍服務！還擺大黃瓜

快訊／鋒面通過砸雨彈！2縣市「大雨特報」　雨停時間曝

有輕生意念學生每年近2000人　湯志民籲教師「不要只重視學科」

輔大陳若儀道歉了！爆未婚夫「住內湖豪宅」　拒收30萬分手費求和

被冠「政治和尚」！星雲霸氣回：出家人也要當兵繳稅為何不能關心

立法院去年邀麥卡錫來台？　游錫堃證實：是事實

找到了！美海軍疑撈起「中國間諜氣球殘骸」　將送實驗室研究情資

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

高雄女帶「金豬」參香求財運　紅衣男竟在神明眼下擄走它

瑞士任聯合國安理會理事國　議員見蔡英文喊話：兩岸歧見應和平對話

蕭青陽連7次獲葛萊美獎！首攜手女兒奪「最佳唱片包裝」作品亮點

獅隊新洋投自曝手不適錯失加勒比海大賽　蘇泰安：疲勞問題

南韓漁船翻覆3人死亡！輪機長罹難「陳屍寢室」　6船員仍下落不明

藍營2024立委選戰「禮讓黃珊珊」？　游淑慧曝高層回6字

八斗子賣臭酸帝王蟹！不良業者黑歷史曝　市府拆店面趕出漁港

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

星雲法師辭世　2／13舉行圓寂讚頌典禮

再打回10℃　下波還有強冷空氣

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

明迎「鋒面雨彈」！全台有雨

快訊／佛光山宣布星雲大師圓寂　「大眾痛失依怙」

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

更多熱門

相關新聞

星雲大師圓寂　陳其邁：他是高雄的榮耀

星雲大師圓寂　陳其邁：他是高雄的榮耀

佛光山今天（6日）早上證實，佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁發文哀悼，讚揚大師是「高雄的榮耀」，一生提升社會正面力量，且在佛教、文教、公義皆不遺餘力。

星雲糖尿病纏身56年！醫揭「9大高危險群」　惡化症狀曝

星雲糖尿病纏身56年！醫揭「9大高危險群」　惡化症狀曝

星雲大師圓寂　蔣萬安喊悲痛

星雲大師圓寂　蔣萬安喊悲痛

星雲大師圓寂　佛光山一早湧入信徒送行

星雲大師圓寂　佛光山一早湧入信徒送行

星雲大師圓寂享嵩壽97歲　侯友宜、蔣萬安都悼念

星雲大師圓寂享嵩壽97歲　侯友宜、蔣萬安都悼念

關鍵字：

星雲大師羅智強開示圓寂座右銘

讀者迴響

熱門新聞

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血

八斗子攤商賣7000元臭蟹！市府斷水電重懲

星雲法師辭世　2／13舉行圓寂讚頌典禮

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面