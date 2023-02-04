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羅智強轟林右昌留下爛攤子！　基隆允廢土濫棄：根本「謀財害命」

▲▼羅智強踢爆基隆廢土問題。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強怒批基隆廢土問題頻出。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

實習記者李密／台北報導

基隆廢土傾倒問題層出不窮，日前基隆市立田徑場工地才被爆出有廢土堆置，3日基隆市長謝國樑再視察台肥基隆廠傾倒土方情況，質疑南港經貿園區C4基地廢棄土方轉運至台肥基隆廠，嚴令相關局處徹查。對此，國民黨立委羅智強4日批評前基隆市長林右昌允許廢土棄置，讓市民暴露在受傷的環境中，「民進黨執政留下的不只是爛攤子，還有謀財害命、諂上欺下的不良風氣。」

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑視察台肥基隆廠土方堆置，表示將以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

日前基隆市立田徑場工地傳出有廢土堆置情形後，中山區台肥基隆廠再被爆出有傾倒土方情況。羅智強今天在臉書表示，台肥基隆廠堆置大量營建廢土，超過7600多立方公尺的土方，幾乎堆成一座山，更可惡的是廠商欺騙基隆市府說是「改良土方」，還申請水保計畫。

羅智強怒批，「廢土」本來就不該出現在這些場所，讓運動的市民暴露在受傷的環境裡。又或是台肥土方的堆置沒有帆布蓋著，也會造成空氣污染，人民權益受損造就廠商二次剝皮，政府怎麼能做為加害者，允許不肖業者傷害市民？

他質疑，棄置廢土需要付費，但林右昌市府卻允許廢土棄置於市立田徑場，而廠商又把田徑場當篩沙場，把廢棄物過濾後，再把細沙載去賣，根本是嚴重的圖利和違法。「若照民進黨執政的邏輯，是不是以後廢土都可以隨意丟放，誰拿到標案，誰就可以肆意妄為？」

除了傾倒土方遭踢爆開罰以外，羅智強也指出，基隆轉運站被發現前市府得標的城際轉運站營運廠商，其實並沒有零售百貨相關背景，站內電梯在尚未啟用就受潮，空橋旁鋼構底過低等缺失。

羅智強重批，「不再讓綠營一手遮天」，「民進黨執政留下的不只爛攤子，還有謀財害命、諂上欺下的不良風氣，大秘寶挖的除了是弊案，更是要挖出執政黨的醜態」。

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關鍵字：

羅智強謝國樑林右昌

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