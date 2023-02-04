街頭掛布條喊「還我大安區立委」　簡舒培批國民黨：把人民當塑膠

▲簡舒培在大安區街頭掛「還我大安區立委」布條。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配，下同）

記者詹宜庭／台北報導

前國民黨立委林奕華3日正式就職台北市副市長，但依選罷法規定，由於其立委所剩任期不到1年，台北市第六選區大安區立委缺額不用再補選。民進黨台北市議員簡舒培因不滿國民黨沒收立委補選，4日在街頭掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」大布條，痛批國民黨「佔人民便宜，將政黨利益擺在市民利益之前，踐踏大安區市民權益，把人民當塑膠！」

簡舒培透過臉書發文表示，她因不滿國民黨沒收立委補選，今日在杭州南路二段與金華街口掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，批評「雖然林奕華上任讓台北市終於有了副市長，但是大安區的市民們，接下來近一年的時間都沒有立委服務，形同被放生。」



簡舒培砲轟，國民黨為了政治算計，公然以民主制度空隙，厚著臉皮沒收大安區立委補選，堂而皇之地佔人民的便宜，把政黨利益擺在市民利益之前，這樣的踐踏大安區市民權益，真的把人民當塑膠。既然國民黨跟台北市長蔣萬安對市民不滿的聲音充耳不聞，那就用另一個方式來發聲，請蔣萬安回應大安區市民的聲音，並歡迎民眾前往拍照打卡。

貼文一出立馬吸引大批網友按讚留言，有網友表示「台北市六都最後一名會無縫接軌」、「可惡的政客不負責任」、「大安市民被丟包」，不過也有網友認為「其實他們的選民不在意的」、「大安區市民真的不在乎好嗎，掛黨籍睡四年一樣能選上」、「反正可以教訓民進黨就好了，有沒有立委沒關係」、「沒有用的，副市長薪水比較高，他們會理你們嗎？做夢吧！」