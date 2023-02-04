藍掀立委世代交替戰　他喊「不分區」初選：不可由黨主席專斷獨行

▲中廣董事長趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

近日國民黨上演世代交替戲碼，引發黨內立委選舉提名布局之爭，中廣董事長趙少康4日就建議，不分區立委最民主的方式還是要經由初選產生，不可由黨主席專斷獨行。他認為2024大選若國民黨資深區域立委先被提名為不分區，區域立委就可以讓市議員有機會參選。如果國民黨贏得總統選舉，優秀的不分區立委就可以出任政務官，又可以讓更多候補的不分區立委遞補上來，人才管道才能更加暢通。



趙少康今天在臉書指出，國民黨2016年的不分區立委，由黨主席朱立倫一人決定，連當時的副主席郝龍斌、胡志強都無法與聞，事先也完全不知道名單；至於2020年的不分區立委，也是由黨主席吳敦義一人黑箱作業，甚至鬧出金錢介入傳言，不堪聞問。



趙少康認為，不分區立委最民主的方式還是經由初選產生，不能因為有人頭黨員就因噎廢食，只要黨員人數夠多，就不怕人頭黨員，否則黨員什麼權利都沒有，意見也沒人聽，黨內提名也不能投票，光要他交黨費盡義務，黨員人數一定越來越少。且若每個參選人都能帶一大批人頭黨員入黨，黨員越來越多，對黨也不是什麼壞事。



趙少康提出，如果不願意採用初選制度，也必須組織令人信服的提名小組，廣徵博議，「不分區立委絕對不可以是黨主席的禁臠」。他認為，馬英九主政時不太愛用立委出任政務官，加上朱立倫、吳敦義對不分區立委專斷獨行，使得優秀的區域立委只能不斷參選，也使議員參選立委的管道不通，「就像這次，如果不是蔣萬安當選台北市長，王鴻薇不知道何年何月才能當選立委」。



他認為，立委費鴻泰、賴士葆早就應該去擔任政務官或不分區立委，「在立法院有幾個立委比他們的學識、經驗、戰鬥力強？」假如2024大選國民黨資深區域立委先被提名為不分區，區域立委就可以讓市議員有機會參選，如果國民黨贏得總統選舉，優秀的不分區立委可以出任政務官，則又可以讓更多候補的不分區立委遞補上來，這樣人才管道不就更加暢通，不會像死水一灘。