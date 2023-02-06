AIT處長孫曉雅拜會　蔣萬安「重視與美國關係」：盼強化人才交流

▲美國AIT處長孫曉雅、台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前來訪台北市政府，成為台北市長蔣萬安上任後第一個接見的駐華使節。蔣萬安6日表示，自己非常重視跟美國的關係，雙方特別就科技、新創、經貿投資等部分交換很多意見，也包括希望強化人才交流。

蔣萬安6日於臉書表示，孫曉雅日前來訪北市府，是他就任台北市長之後接見的第一位駐華使節，台北市有59個姐妹市，其中有12個是美國城市，足見雙方關係之深厚，合作之廣泛，友誼之堅實，雙方也談到了對加深雙邊經貿合作的共同期盼，討論了吸引國際企業在台北投資、新創企業在台北生根的方略。

蔣萬安提及，他在上任前就大聲告訴大家，要讓世界走進台北，也要讓台北出現在世界的行事曆，以城市的發展為軸線，以台北的人才為優勢，讓所有國際城市看見台北的美、台北的好，讓台北成為一個真正國際化的世界級都會。

針對孫曉雅拜訪北市府，蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議時補充道，自己非常重視跟美國的關係，過程中交換很多意見，特別對於雙方科技、新創、經貿投資等，也希望強化人才交流；將來3月將舉辦智慧城市工會論壇，歡迎國際友人前來台北市，彼此交換意見，互相學習、彼此成長。

至於未來出訪國家有無美國？蔣萬安說，這部分還在做整體評估跟規劃。