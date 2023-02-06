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教育是所有市政基礎　蔣萬安：降低師生比「提高教育預算」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市長蔣萬安出席北市中等學校校長會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市長蔣萬安今（6日）出席台北市公私立中等學校校長會議指出，教育在所有施政中是重中之重，也是未來所有市政的基礎，不僅是未來4年、8年，更是10年、20年要持續推動的基礎，將逐步提高教育非人事部分的預算、降低師生比，並加強營養午餐食安與技職教育等，為台北市、為台灣培養下一代人才。

台北市教育局今舉行111學年度第2學期公私立中等學校校長會議，包括北市公私立國高中職、特殊教育學校、國立師大附中及政大附中、大陸地區台商子弟學校與國中候用校長等約250位教育人員參與。

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蔣萬安今出席校長會議致詞指出，日前與立陶宛首都維爾紐斯市市長希馬修斯見面，雙方對於教育政策多所交流，立陶宛近幾年發展金融科技，是全世界第四大金融科技中心，首都更是歐盟金融科技的第一名，令人驚艷，他請教立陶宛市長如何達成？對方回答除了要有政府支持、法律適度鬆綁，最重要的是盡全力培養人才。

蔣萬安表示，台北市有很多人才，今天年輕的一代，未來是否能成為國家城市需要的人才，台下校長就是最重要的推手，希望校長從現在開始為國家培養人才，讓台北市成為一流城市，而教育就是最重要的基礎，未來希望能與學校多溝通、多交流，共同推動教育政策，真正幫助到下一代。

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