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拜訪星雲獲贈一套著作　柯文哲憶最後見面：大師言行將永留心中

▲▼民眾黨主席柯文哲與星雲大師合照。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲民眾黨主席柯文哲與星雲大師合照。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

佛光山6日證實，佛光山開山宗長星雲大師圓寂，享耆壽97歲。民眾黨主席柯文哲6日表示，自己最後一次拜訪星雲大師時，對方還送了他一套著作，星雲大師雖然圓寂，未來無法再親身聆聽說法，但大師言行仍將永留心中。

柯文哲6日上午於臉書貼出與星雲大師的合照，柯文哲表示，星雲大師生於1927年，1949年來台後落腳宜蘭，一生致力推動人間佛教，他以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會，以共修淨化人心；大師年少時顛沛流離，一生雖未受過正式教育卻積極向學，透過自學，後來也是著作等身，「我最後一次拜訪他，他還送我一套著作。」

柯文哲提及，星雲大師1970年開始成立了育幼院、佛光精舍、慈悲基金會，也開辦老人公寓，他一手創辦佛光山，制定規章制度、更將佛教現代化，一生弘法，影響無數人。

柯文哲說，自己大年初五才前往佛光山的南台別院，這裡為落實星雲大師「寺院學校化與藝文化」的理念，布置的清淨典雅，期望藉由藝術創作展出，陶冶淨化人心，當日雖未親見大師，仍記得以前多次聽大師暢談如何活出自我、抵抗逆境，「大師雖圓寂，以後無法再親身聆聽說法，但大師的言行將永留心中。」

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