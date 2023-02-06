北市4年未發元宵提燈被中央破功　未來恢復發放？蔣萬安語帶保留

▲蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日開幕，前台北市長柯文哲2019年因市民i-Voting結果，取消發送小提燈，但此次交通部觀光局卻準備8萬盞小提燈發放，遭國民黨台北市議員汪志冰痛批中央無腦破壞。面對未來回歸北市府自行舉辦的台北燈節，是否會延續發放提燈？台北市長蔣萬安語帶保留，僅說要做完整評估跟研究。

2019年有環保團體透過台北市的市民投票i-Voting系統，提案「請台北市政府不要再發放小提燈」，認為小提燈造成只用了一次就被丟棄的浪費，且本體是塑膠外，還有電池、燈泡，恐造成汞污染的問題；最終1萬1520票選擇「避免製造垃圾及廢電池，不再製作及發放小提燈」，大於持續發放小提燈的3018票。

不過，此次台北市仍在中央展區、12行政區和「台北通」APP預約發放8萬盞小提燈，引發市議員汪志冰質疑，調查後發現是主辦單位交通部為「台灣燈會」特別購置的8萬盞燈籠，而北市府因應2019年i-Voting提案，並無加製打算。

▲台灣燈會小提燈大展虹兔。（圖／台北市民政局提供）

汪志冰痛批，台北市政府好不容易在台北市民維護環境的共識下，停發元宵節小燈籠已經4年，卻遭主辦燈會的交通部大手筆8萬個燈籠壓境，試想一次性的燈籠將產生8萬個電池，再加上這次燈籠材質屬「不可回收」塑料合成紙，衍生大量廢棄物，更何況廢電池含有汞、鉛、錳、鋅等重金屬，不但將造成健康威脅，也會嚴重汙染環境。

汪志冰提及，民眾歡慶元宵節的同時，中央部會對環保的意識認知竟完全狀況外，做了最壞的示範；總統蔡英文於2021年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，反觀台北市2022年三讀率先全國通過「台北市淨零排放管理自治條例」，同時也是全台第一座元宵節停止發送免費提燈的城市，相較下中央的環保政策仍然只是停留在口號階段。

針對此次台灣燈會發放小提燈，蔣萬安6日上午表示，這次8萬盞小提燈是由交通部觀光局提供，因為今年為台灣燈會回到台北市舉辦，中央提供相關提燈，北市府則做相關規劃安排，發送給市民朋友。

媒體追問，未來變成台北市政府自行舉辦的「台北燈節」後，會不會延續發放小提燈？蔣萬安語帶保留，提及會請相關局處做完整評估跟研究。