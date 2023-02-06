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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲任內籌備台灣燈會卻「站角落邊緣」　蔣萬安：是中央安排

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日盛大舉辦，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安，以及在任內籌備燈會、2022年底卸任的前台北市長柯文哲皆到場參與，但只見柯文哲被安排在舞台角落邊緣，引發外界熱議。對此，蔣萬安表示，這是中央交通部觀光局的安排。

▲▼蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議。（圖／記者袁茵攝）

台灣燈會於5日晚間在主燈區國父紀念館舉辦開燈儀式，柯文哲約於6時25分左右到場，蔣萬安則在6時30分抵達，等待迎接6時40分到場的蔡英文。

活動開始時，蔡英文、行政院長陳建仁、蔣萬安、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰5人一同站在隊伍最前方，然後共同點亮主燈「玉兔壯彩」，並且各自送上祝福話語；而此時才發現，在任內籌備將近三分之二台灣燈會內容的柯文哲，卻被安排在所有人當中的最右邊角落，一旁還有台北市議會議長戴錫欽。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式,柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式，柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

活動進入尾聲後，蔡英文與陳建仁等一行人準備離開，蔡英文主動向蔣萬安揮手再見，蔣萬安則以目送方式看蔡英文離去；而蔡英文一行人也未與柯文哲有互動，但蔡英文致詞時有提及柯文哲。

針對柯文哲被安排在舞台最邊緣，蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議時回應，很感謝所有好友前來參與這次燈會，5日中央展區是由中央政府的交通部觀光局規劃，「包括座位安排，我們都完全尊重」。

▼台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）

▲▼台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）

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