可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

▲全家限時1天指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開囤了！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開搶，還開放寄杯、互換冷熱。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也推限時優惠。

全家2月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年8月31日；加碼還有「Let's Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅任選買6送3」等，兌換期限為2023年5月31日前，數量有限、售完為止，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開賣。

▲萊爾富2大咖啡優惠組合只到2月7日。

另，萊爾富至2月7日前也於全台門市、Hi-Life VIP APP祭出「Hi Café大杯特濃美式咖啡同品項買15送15」及「大杯特濃拿鐵咖啡同品項買15送10」共2大優惠活動，換算下來大杯特濃美式只要28元、大杯特濃拿鐵39元，同樣開放寄杯、冷熱互換。

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