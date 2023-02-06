奧萬大森林星空帳篷春季登場　包團7帳滿14人可享85折優惠

▲奧萬大森林星空帳篷2.0版回饋活動起跑。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大自然教育中心於2022年首次嘗試免搭帳露營與生態體驗活動的結合，獲得許多好評，因此今年繼續推出全新帳篷與不同的主題體驗活動，並提供更優惠的回饋價格，即起開放預約，邀請更多喜歡生態旅遊又想享受免搭帳露營的民眾，一起來感受奧萬大森林星空帳篷。

南投林區管理處指出，今年的星空帳篷活動分別在春、夏、秋季舉行，春季（2至4月）率先推出「春之篇章」主題：運用春天各種自然元素，讓參與者享受「睜眼開帳即見櫻花」的夢幻體驗，搭配親子同樂手作茶點、夜晚烤棉花糖、數星星、蒐集葉片與花朵進行槌染的DIY等活動，適合親子共學或三五好友相揪出遊。

夏季（5至9月）則為昆蟲專屬，除體驗豐富的昆蟲生態，還搭配消暑沁涼的親水活動；秋高氣爽的10至11月秋季活動，規劃限定版森林療癒體驗，讓身心與五感完全投入充滿自然繽紛色彩的森林懷抱中，短暫遺忘生活的緊張與壓力，並傾聽內心的聲音，同時每季都會搭配當季特色DIY手作以及觀星等活動。

南投林管處提醒，森林星空帳篷「春之篇章」活動已開放預約，原要價1帳9000元，現在只要包團7帳、滿14人就成團，還能以原價85折入住，每帳再加贈1名六歲以下的幼童免費參加，1帳可住2至4人；活動詳情及預約報名可參考台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-A21206），或至臉書「奧萬大自然教育中心」臉書粉專留言詢問、亦可直接電洽049-2974499。