奧萬大志工義賣活動周末登場　邀民眾賞楓+解囊幫助特氏症病友

▲奧萬大志工10日將舉辦惜物義賣，為雷特氏症病友募集善款，圖為去年義賣活動情形。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區將於本周六日，舉辦一期一會的志工年終惜物義賣活動；南投林區管理處表示，本次義賣所得扣除成本後，將捐贈「雷蕾家族-雷特氏症病友關懷協會」專款使用，邀請民眾到奧萬大一起送愛心。

南投林管處指出，雷特氏症是神經系統發展異常的罕病，發生率約1萬分之1至1萬2000分之1，目前為止只發現在女性的退化性症候群，最早於1966年由奧地利醫師Andreas Rett提出報告，為造成重度智能障礙女性的主要成因之一。

而奧萬大國家森林解說志工發起義賣活動已邁向第11年，每年均由林務局、南投林管處同仁、志工及周遭親友捐助二手物資作為義賣品；林管處表示，110年義賣所得14萬元已捐予雲林縣的黃金蝙蝠館保育用，以及由仁愛鄉親愛村原住民小朋友組成的「親愛愛樂」樂團，今年則決定捐予罕見疾病「雷特氏症」病友關懷協會「雷蕾家族」，提供罕病患者家庭綿薄之助，也期許透過義賣活動讓更多人認識雷特氏症，給予關懷與協助。

林管處指出，今年有順利營休閒運動用品店、皇崟實業股份有限公司、綠野仙蹤農場提供自家產品及百香果作為義賣品，還有志工們現場製作的澎湖魚丸湯、手沖咖啡、麻辣鴨血、肉粽等美食，號召遊客一起到奧萬大遊客中心旁廣場共襄盛舉，一邊享受楓紅美景、一邊體驗淘寶樂趣，活動時間為周末每天上午10點至下午3點，活動詳情可至臉書粉絲頁搜尋「奧萬大情報站」。