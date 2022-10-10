奧萬大不只能賞楓　11月草地野餐音樂會！體驗山林部落文化

▲「2022奧萬大部落風采─草地野餐音樂會」將於11月12、13日登場。（圖／南投林管處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林務局南投林區管理處與奧萬大鄰近3村5部落合作，將於11月12日將舉辦「2022奧萬大部落風采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上用心品味山村。

南投林管處長李政賢表示，過去遊客來奧萬大通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜；林管處2019年首次於奧萬大園區辦理草地野餐音樂會，結合在地團體表演，並設置原民市集，讓居民可以展示豐富多樣的原住民文化內涵，就近展售在地的農特產品，深獲各界好評，預期可成為奧萬大的季節特色活動。

林管處說明，本次活動採收費報名方式，限額參加，額滿即止；活動方案有（一）11月12日奧萬大部落楓釆餐套組（雙人套餐）1080元，（二）11月12至13日（雙人房）一泊四食、夜宿奧萬大2日遊+半日部落遊程6000元，（三）11月12至13日（四人房）一泊四食、夜宿奧萬大2日遊+部落半日遊程1萬元，（四）11月13日部落半日遊程雙人票（4選1）1500元；報名方式採線上售票（https://aowandaconcert.kktix.cc/events/6079c056）。

林管處指出，希望藉此讓來訪的遊客可以一邊野餐品茶、一邊享受音樂，並走訪部落文化風光，享受知性感性兼具的奧萬大山林文化深度之旅；奧萬大最新訊息，請連結奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訂房網站：https://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書（Facebook）「奧萬大情報站」、「奧萬大部落楓采」粉絲專頁，或電洽04-24260812。