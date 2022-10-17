賞楓聖地奧萬大清水溪橋啟用　模擬動物林間奔跑全新外觀曝

▲奧萬大新建清水溪橋已開幕啓用。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

賞楓勝地奧萬大國家森林遊樂區內全新建造的清水溪橋今年完工，並於日前啟用；南投林區管理處指出，清水溪橋可有效串連奧萬大核心區及森林區的景點，提供遊客安全無虞的休憩場域。

南投林管處於6日辦理「奧萬大清水溪橋通橋祈福活動」，當地部落原住民共同參與，首先吟唱原住民歌謠拉開序幕，並在部落長老帶領下，向祖靈表達敬意，也保佑子孫及遊客經過都能平安。

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南投林管處長李政賢表示，清水溪橋前身為兩跨混凝土橋梁，921地震後因上游地質不穩定，不安定土砂量易受颱風豪雨下移、沖毀橋梁，造成園區休園等災害；為徹底解決這個問題，處方辦理「奧萬大清水溪新建工程」，採無落墩鋼橋跨越清水溪與瑪谷溪，抬升橋下淨高，避免土石流及漂流木撞擊危害。

林管處指出，清水溪橋為上結構式鋼橋，橋長約65.8公尺、橋面寬約3.8公尺、高度約14公尺，外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，橋面板運用木材，增加行人舒適度並減少碳足跡，引道加勁路堤填土挖填平衡，加強護坡植生復育，融入自然森林環境，符合節能、低碳之環境精神。

林管處表示，奧萬大清水溪橋完工啟用後，更歡迎國人遠離城市喧囂、造訪奧萬大，親近山林自然環境，享受森林的自然與美好。