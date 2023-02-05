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睽違2年重磅回歸！野柳神明淨港百人跳水　「裝扮大比拚」超吸睛

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲因疫情睽違2年！野柳神明淨港百人跳水，今年重磅回歸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「野柳神明淨港文化祭」為新北元宵重要的宗教慶典，今（5日）在萬里野柳保安宮前熱鬧登場，活動藉由傳統特色「水裡來、火裡去」的宗教祈福儀式，祈求出海漁船滿載而歸、出入平安。因疫情睽違2年的百人跳水活動，今年重磅回歸，吸引超過200位海內、外信眾及遊客熱情裝扮參與。

野柳保安宮主委林元莊表示，野柳神明淨港活動已有百年歴史了，整個儀式最大特色是「水裡來、火裡去」由勇士抬著開漳聖王等神轎跳入港中，進行淨港驅邪並游至對岸登陸，緊接著再舉行「神明過火」儀式，神轎隊伍赤腳踏過木炭火堆三巡，象徵消災解厄、除穢避禍、為民祈福及迎接好運等作用。

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▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲勇士們抬著開漳聖王等神轎跳入港中。

民政局長柯慶忠表示，野柳神明淨港是萬里漁民祈求出入平安、漁獲滿艙的重要祈福儀式，是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產，也是元宵節與「北天燈、南蜂炮」齊名的節慶活動。其中，淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火四大活動是全臺獨有的百年傳統宗教儀式，主祀開漳聖王的保安宮更是當地漁民重要精神寄託。

萬里區長粘雪琴表示，因疫情停辦2年的百人跳水，今天也回歸、復辦，報名參加百人跳水的人數超過200人，其中跳水年紀最大為76歲女性、最小為7歲小男童，有獨腳鐵人之稱的肢障人士阮錦源先生，事隔2年再度參加跳水，也吸引不少外國人報名參加。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲跳水勇士不畏海水冰冷的毅力，令人感動及佩服。

有來自澳洲和哥倫比亞的情侶檔，因為愛吃鳳梨酥、愛台灣，特別穿上台灣鳳梨圖案服裝一起跳水祈福，來自南美洲的外籍友人更以世足運動風熱情參與，今年為兔年，兔子造型也很熱門，還有蝙蝠俠、貓女、神力女超人、英雄聯盟以及海底總動員等，大家都使出渾身解數精心打扮，跳水勇士的熱情及不畏海水冰冷的毅力，令人感動及佩服。

粘雪琴說，希望經由跳水祈福儀式，保庇大家今年都順順利利、平平安安。本次活動也準備了當地新鱻尚讚海產禮盒，限量600盒巿值千元商品，以優惠價660元回饋消費者，期盼藉由特賣會行銷本港新鮮漁獲，推廣當地漁獲白帶魚、小卷海鮮產品。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲野柳神明淨港是萬里漁民祈求出入平安，是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼民眾盛裝打扮蝙蝠俠、貓女、神力女超人、英雄聯盟及海底總動員跳水。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼有來自澳洲和哥倫比亞的情侶檔，穿上台灣鳳梨圖案服裝一起跳水祈福。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼吸引不少外國人報名參加。

▲野柳神明淨港百人跳水 「裝扮大比拚」花招百出。（圖／記者郭世賢翻攝）

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