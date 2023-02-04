北大停二用地BOT招商案　第2次公告招商截至3／8

▲北大停二用地BOT招商案，第2次公告招商截至3月8日。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為滿足北大特定區的公共服務及消費需求，「臺北大學特定區停二用地」採民間參與投資（BOT）方式辦理招商，由平面停車場轉型為闔家全齡休閒複合式商場，豐富在地生活機能。第二次公告招商，新增開發廠商收取「共通性管理費用」相關規定，公告期限截至2023年3月8日止，歡迎有意投資的廠商踴躍投標。

經發局長何怡明指出，北大特區涵蓋三峽及樹林部分區域，發展至今十年有成，區內以大學城規劃理念及棋盤式設計，成功型塑文教氣息與優良居住環境。此外，區內設有各級學校及完善公共設施，數十年間已吸引大量人口進駐，具備穩固人口紅利基礎。

▲「臺北大學特定區停二用地」屬都市計畫停車場用地，基地面積約6200平方公尺。

同時，捷運三鶯線主體工程預計112年底完工，未來可藉由臺北大學站及三峽站連結至北大特區，提供往來臺北、新北、桃園地區的通勤需求，有效提升北大特區聯外交通便利性，且本招商案所提供的商業機能，也會隨著服務圈範圍擴大而受益，整體而言深具發展潛力。

經發局表示，北大停二為都市計畫停車場用地，面積約6200平方公尺，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園等地區，新北市政府積極評估整體開發可行性，考量北大特區人口迅速成長且地區發展日漸成熟，為滿足停車場多目標使用，採促參BOT模式辦理招商，引進民間資金、增加市庫收入、活絡商圈發展。

▲兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援（模擬圖）。

經發局說，該招商案興建營運期為50年，成功招商後將規劃設411個汽車停車位、260個機車停車位，建構複合式商業服務、立體停車場及設置2020平方公尺的公益空間，兼顧區內高比例高齡者與幼童所需文教育樂、托老與托幼設施等生活支援，以提升北大特區幸福經濟指數為目標。

歡迎對本案有興趣的投資人，可參考「新北市政府經濟發展局」網站，點選「投資新北／用地服務／公有土地招商」欄位，下載完整招商文件，共同創造新型商機；如對本案有任何疑問，亦歡迎來電洽詢：02-2960-3456分機5556經濟發展局陳小姐。